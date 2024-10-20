Может ли «сосед подрабатывать в ТЦК»: очередной фейк от россиян

На одном из телеграм-каналов была обнаружена информация, будто военнослужащие ТЦК могут работать на гражданских работах, а в ТЦК "подрабатывать" в свободное от основной деятельности время. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полтавского ОТЦК и СП.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Описанный на скриншоте случай якобы произошел за пределами Полтавской области, но в ТЦК подчеркивают, что подобные выдумки не выдерживают никакой критики.

"Военнослужащие любого ТЦК и СП, как и военнослужащие любого другого подразделения Вооруженных Сил Украины, являются прежде всего военнослужащими. Военная служба это государственная служба особого характера. Каждый военнослужащий является военным круглосуточно. Ни один военнослужащий не может "подрабатывать" военным и иметь какое-либо другое место работы.

В очередной раз призываем наших читателей проверять полученную информацию и избегать манипулятивных сообщений", – отметили в Полтавском ОТЦК и СП.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Не демонизировать ТЦК": в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания обратились к медиа

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призывает медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности процесса мобилизации и деятельности ТЦК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на обращение Нацсовета.

Отмечается, что эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага.

"Важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников. Это является важным аспектом защиты национальной безопасности. Враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации, "демонизации" ТЦК и их сотрудников. и т.д. Цель такой деятельности – остановить мобилизацию, расколоть общество, посеять панику и раздор, и таким образом снизить обороноспособность нашей страны", – отмечают в Нацсовете.