Может ли быть, что «Миротворец» стал заказным: как выбирают врагов Украины

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Кравцев Сергей
Нелегальная база данных "Миротворца" попала в очередной скандал. На этот раз в нее внесли фейкового персонажа Родиона Гослова, являющегося ссылкой на всемирноизвестного актера Райана Гослинга. Также в публикации использовано фото Гослинга. Об этом сообщил украинский блоггер Владимир Попов на своей странице в Facebook. Может ли быть так, что площадка "Миротворца" стала заказной и далеко не все люди, которые могут там оказаться, являются врагами Украины? Какое доверие к "Миротворцу" на сегодняшний день? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
База Миротворец
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко говорит, что по сути база "Миротворец" ничем не отличается от любого новостного сайта, где можно напечатать что угодно и обвинить кого угодно в чем угодно, разместив, к тому же, какие-то фотографии.
Что касается большого народного доверия к "Миротворцу", то эксперт считает, что это достаточно спорный вопрос.
Что касается той информации, которая публикуется в "Миротворце", то, по словам Сергея Войченко, в данном случае смело можно сослаться на статью 62 Конституции Украины, где сказано, что ни одно лицо не является виновным, пока нет приговора суда, вступившего в законную силу. Более того, Конституция дублирует положения Европейской конвенции по правам человека.
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, относительно того, кто может быть в базе "Миротворца", то этот вопрос достаточно риторический, потому что половина Офиса президента должна быть в этой базе, но многих людей там до сих пор нет.
Что касается фейковых персонажей в базе "Миротворец", то, по мнению эксперта, такая тема не нова. Такая технология может использоваться, в частности для дискредитации площадки. Возможно, предполагает Алексей Голобуцкий, пока кто-то решил купить "Миротворец" и поэтому разными технологиями просто сбивают цену за бренд.
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