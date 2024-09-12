Может ли быть, что «Миротворец» стал заказным: как выбирают врагов Украины

Нелегальная база данных "Миротворца" попала в очередной скандал. На этот раз в нее внесли фейкового персонажа Родиона Гослова, являющегося ссылкой на всемирноизвестного актера Райана Гослинга. Также в публикации использовано фото Гослинга. Об этом сообщил украинский блоггер Владимир Попов на своей странице в Facebook. Может ли быть так, что площадка "Миротворца" стала заказной и далеко не все люди, которые могут там оказаться, являются врагами Украины? Какое доверие к "Миротворцу" на сегодняшний день? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

База Миротворец

В "Миротворце" можно напечатать что угодно и о ком угодно

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко говорит, что по сути база "Миротворец" ничем не отличается от любого новостного сайта, где можно напечатать что угодно и обвинить кого угодно в чем угодно, разместив, к тому же, какие-то фотографии.

Что касается большого народного доверия к "Миротворцу", то эксперт считает, что это достаточно спорный вопрос.

"Когда в дурдоме отключили интернет, в "Миротворце" произошел сбой. Трудно найти человека, у которого есть стопроцентное доверие к "Миротворцу". Если же говорить с правовой точки зрения, то база "Миротворец" неофициальна и использовать ее как источник доказательства нельзя. И неважно, кто бы там что не публиковал – хоть аниме, хоть мультики или любую другую информацию. Конечно, на определенном уровне "Миротворец" создали, чтобы пугать людей, использовать его как средство давления. Для некоторых людей использование таких сайтов как "Миротворец", это своего рода средство давления. Однако уже когда-то был сайт Артек, куда все "сливали". Пройдет время и "Миротворца", — отметил эксперт.

Что касается той информации, которая публикуется в "Миротворце", то, по словам Сергея Войченко, в данном случае смело можно сослаться на статью 62 Конституции Украины, где сказано, что ни одно лицо не является виновным, пока нет приговора суда, вступившего в законную силу. Более того, Конституция дублирует положения Европейской конвенции по правам человека.

"Подводя итог можно сказать, что база "Миротворец" — это общественная инициатива, которая направлена исключительно на то, чтобы публично показать какую-то информацию, как та же Википедия. Любой человек может согласиться с этим или нет и не больше, поскольку решения суда нет и никого виновным считать нельзя", – отметил Сергей Войченко.

Относительно "Миротворца" может запускаться определенная технология

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, относительно того, кто может быть в базе "Миротворца", то этот вопрос достаточно риторический, потому что половина Офиса президента должна быть в этой базе, но многих людей там до сих пор нет.

"Эта площадка, скорее всего, не контролируется Офисом президента. И "Миротворец" все же имеет влияние. Я не скажу, что он может испортить жизнь человеку, но позитива точно не прибавит, ведь большинство людей не будет разбираться, почему того или иного человека внесли в базу. Ведь в большинства создалось впечатление, что "Миротворец" — проукраинский и о пророссийских предателях ", - говорит Алексей Голобуцкий.

Что касается фейковых персонажей в базе "Миротворец", то, по мнению эксперта, такая тема не нова. Такая технология может использоваться, в частности для дискредитации площадки. Возможно, предполагает Алексей Голобуцкий, пока кто-то решил купить "Миротворец" и поэтому разными технологиями просто сбивают цену за бренд.

"Будем следить, кто следующим появится в базе "Миротворца" из влиятельных политиков, что может о многом сказать", – подытожил Алексей Голобуцкий.

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