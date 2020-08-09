МОЗ обновило список регионов, не готовых к карантинным послаблениям

Министерство здравоохранения Украины обновило список регионов, не готовых к карантинным послаблениям. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В список попали Волынская, Ивано-Франковская, Харьковская, Львовская, Ровенская, Киевская, Одесская, Черновицкая области и город Киев.

Как сообщают в министерстве, во Львовской и Черновицкой областях высокая заполняемость больничных коек на душу населения, в остальных регионах растет динамика заболеваемости.

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине уменьшилось количество выявленных случаев заболевания коронавирусом. Так, коронавирус диагностирован у 1199 человек. Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса.

Также за прошлые сутки 18 человек умерло от Covid-19 и сразу 37 - выздоровели. Всего за время эпидемии в Украине заболели 80 949 человек, из которых 43 972 - выздоровели. Смертельным коронавирус оказался для 1897 украинцев.







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