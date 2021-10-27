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Моя жизнь под вопросом: Саакашвили в тюрьме посетила украинский омбудсмен

Украинский врач должен осмотреть заключенного

сегодня, 15:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Омбудсмен Людмила Денисова приехала с визитом в колонию №12 города Рустави в Грузии, где находится Михеил Саакашвили. Об этом сообщают в Тelegram-канале Офиса омбудсмена.

Моя жизнь под вопросом: Саакашвили в тюрьме посетила украинский омбудсмен

Саакашвили голодает почти месяц, фото из открытых источников

Омбудсмен рассказала, что у Саакашвили украинский врач взял образцы крови для анализа. Также наш медик обследует заключённого. Результаты анализов будут готовы к 28 октября. Во дворе колонии дежурит реанимационная бригада, чтобы перелить кровь ему, если станет хуже. Напомним, что Михеиль голодает 27 день, его состояние здоровья ухудшилось.

Также известно, что заключенный отказался от перемещения в находящуюся в колонии №18 больницу. Причина – он считает, что там ему находиться опасно. По словам омбудсмена, действительно, в этой больнице нет инфраструктуры, чтобы оказывать медицинскую помощь в таком кризисном состоянии, в котором может попасть туда Саакашвили. Кризисное состояние может возникнуть в любую минуту.

Заключенный политик сказал, что его жизнь пока под вопросом, он считает себя узником Путина. Саакашвили не хочет, чтобы произошло из-за него кровопролитие в Грузии и будет делать все, чтобы этого не было.

В настоящее время Михеил находится в колонии в соответствии с решением суда по двум уголовным делам. Однако еще два дела рассматриваются, продолжаются судебные заседания, но суд не предоставил ему возможность находиться в зале суда.

По словам адвоката осужденного, ходатайство о публичном рассмотрении дел против политика суд не удовлетворил. А это нарушение статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, считает омбудсмен.

Также она добавила, что будет писать обращение о том, чтобы в случае критического состояния заключенного госпитализировали в частный медицинский центр, с которым у пенитенциарной службы Грузии есть договор.

От принудительного кормления Саакашвили тоже отказывается – он категорически против этого. Хотя по протоколу в Минюста Грузии предусмотрена возможность принудительного кормления заключенных. Врач принимает решение, учитывая состояние заключенного. Затем врач собирает несколько коллег и выносится коллегиальное решение медицинскими работниками о принудительном кормлении заключенного, который голодает. С другой стороны, согласно европейскому законодательству принудительное кормление – это нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший президент Грузии, глава исполкома украинского Нацсовета реформ Михеил Саакашвили заявил, что пока он находится в тюрьме, он не собирается прекращать голодовку и даже готов пожертвовать своей жизнью во имя справедливости умереть. Политик также обратился к грузинским оппозиционерам с призывом забыть оскорбления и объединиться вокруг одной общей цели.



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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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