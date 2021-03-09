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Мошенники воруют деньги с карточек украинцев - как не стать жертвой аферистов

Мошенники получают доступ к банковским карточкам интернет-пользователей, выводят оттуда деньги и берут кредиты

сегодня, 07:40
Автор:

Кириєнко Анна

В интернете появился новый вид мошенничества, связанный с популярной платформой OLX. Об этом сообщил очевидец аферы — известный харьковский велосипедист Виктор Водолага в Фейсбуке.

Мошенники воруют деньги с карточек украинцев - как не стать жертвой аферистов

Схема развода: как обманывают украинцев на OLX-доставке. Фото: mosregtoday.ru

Согласно словам гражданина, мошенники "прикрываются" сайтом объявлений OLX. Сначала они создали подобный фейковый ресурс, который рассылают через мессенджеры. Люди будто бы хотят приобрести товар, который разместил на доске объявлений покупатель. Оформить покупку предлагают через OLX-доставку. Там продавцу приходится вводить свои личные данные — ФИО и номер телефона. На этом "регистрация" не заканчивается. Продавцы товаров видят окно, в котором нужно указать данные с банковской карты, которые не спрашивают даже сотрудники банков.

Если человек вводит всю эту информацию — аферисты легко получают доступ к карте и снимают деньги — в лучшем случае. Ведь если карта — кредитная, мошенники не стесняются и берут кредиты, вгоняя владельца карточки в долги.

Виктор Водолага сообщил, что аферисты достаточно настойчивы. Велосипедиста они попытались "развести" два раза за день.

Мошенники воруют деньги с карточек украинцев - как не стать жертвой аферистов - фото 2
Мошенники воруют деньги с карточек украинцев - как не стать жертвой аферистов - фото 3

Сайт "Комментарии" напоминает, что во время интернет-покупок или продажи своего товара в режиме онлайн нужно быть очень осторожным. Стоит пользоваться только знакомыми сайтами, проверять их на оригинальность и не предоставлять личные данные и информацию с банковских карточек.

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 марта женщина заказала оптовые тюльпаны, которые обошлись ей в 13 000 гривен. Однако продавец так и не прислал товар. Детали ситуации читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2880987038839216&id=100007838432400
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Обусуждения

olx-продавец

сегодня, 10:27

CVV и срок - я Продавец, такого не спрашивают!!!

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