Мошенники обманули клиентов Monobank: банк объявил вознаграждение в полмиллиона за информацию об аферистах

В Украине появилась новая мошенническая схема. 17 января в социальной сети Facebook появилась реклама новой функции для клиентов Monobank. Мошенники предлагали пассивный доход от 1000 до 20 тысяч гривен в день. Клиентам предлагалось вложиться в криптовалюту. Сейчас известно о 9 пострадавших клиентах, потерявших 53 тысячи гривен. Об этом в Facebook рассказал соучредитель банка Олег Гороховский, передают "Комментарии".

Мошенники. Monobank. Фото из открытых источников

Реклама, которую распространили в соцсети, предлагала выгодные инвестиции в криптовалюту. Нажимая на рекламное объявление, клиента якобы перебрасывало на сайт телеканала "Интер", а оттуда на сайт банка, где нужно было ввести свои данные и ждать звонка от менеджера. Однако все эти ссылки подделаны. А звонил клиентам аферист. Руководитель банка уже объявил финансовое вознаграждение за информацию о причастных к этой схеме.

"Мы обратились в правоохранительные органы и сами активно занимаемся поиском этих мошенников. Я объявляю вознаграждение в 500 тысяч гривен за информацию, которая приведет нас к задержанию злоумышленников", – заявил в Facebook Олег Гороховский.

Добавим, что, используя рекламные возможности соцсети, мошенники использовали фото Олега Гороховского и бывшего совладельца банка Дмитрия Дубилета. Также мошенники прикрепили фальшивую лицензию от Нацбанка, в которой допустили кучу грамматических ошибок. Олег Гороховский призвал украинцев блокировать и жаловаться на такую рекламу и ни в коем случае не участвовать в сомнительных схемах неизвестных.

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