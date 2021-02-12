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Моряки протестуют на трассе Одесса-Киев: причины (ФОТО, ВИДЕО)

Протестующие утверждают: коррупционеры требуют с них взятки в 8000 долларов

сегодня, 13:08
Автор:

Вечканова Елена

12 февраля моряки ограничили проезд по трассе "Одесса-Киев" многочисленным митингом. Протестующие требуют остановить коррупцию, которая прочно "проросла" в морской бизнес. Информацию с места происшествия сообщают представители Telegram-канала "PavlovskyNews".

Моряки протестуют на трассе Одесса-Киев: причины (ФОТО, ВИДЕО)

Моряки жалуются на чудовищную коррупцию в их сфере. Фото: PavlovskyNews

Моряки организуют подобные акции уже не впервые. Первый митинг пришелся на 25 января, когда президент Владимир Зеленский, реакции которого ждали протестующие, празднует день рождения.

Главное требование моряков довольно простое — отреагировать на грандиозную в своих размерах коррупцию, процветающую в морском бизнесе. Так, по данным участников акции, за пятилетнее разрешение на работу в море (получение специального сертификата) от них в соответствующих инстанциях требуют по 8000 долларов.

Чтобы иметь сертификат, моряк должен пройти тестирование (нынче — в электронном виде), но экзаменаторы якобы все равно настаивают на "оплате" положительного результата.

На этот раз к протестующим прибыл председатель Офиса реформ Михеил Саакашвили. И хотя чиновник пытался убедить моряков, что учреждение, которое он возглавляет, делает все возможное, чтобы ввести в действие специальное прохождения сертификации по международным стандартам, это не слишком помогло. Моряки и их родные дополнительно потребовали отставки министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Сейчас моряки и их родные все еще перекрывают трассу, которая связывает Одессу и Киев. Уже в ближайшее время митинг планируют перенести под стены Одесской облгосадминистрации.

Напомним, как ранее сообщали "Комментарии", акции протеста с перекрытием автомобильной дороги в начале февраля организовали жители Лубен. Проезд машин по трассе "Киев-Харьков" ограничили участники митинга, которые требовали от местного поставщика газа снизить цены на голубое топливо.


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Источник: https://t.me/pavlovskynews/8352
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