В Лубнах люди перекрыли международную трассу "Киев-Харьков" - власти разводят руками

Жители города Лубны уже в который раз за этот год перекрыли автодорогу международного значения "Киев-Харьков". Люди требуют снизить для них тарифы на газ, но местный поставщик игнорирует решение Правительства о снижении тарифов для населения. Об этом сообщает PavlovskyNews.

В Лубнах перекрыли магистраль Киев-Харьков. Фото: ТСН

Местные власти сделать ничего не могут, лишь разводят руками. Говорят, что приложили все усилия, чтобы помочь людям: необходимые обращения направлены в профильные государственные учреждения высшего уровня, чтобы они повлияли на ситуацию с тарифами. Впрочем, поcтавщик газа в Лубнах ОАО "Лубныгаз" является частной компанией и имеет право устанавливать тарифы по своему усмотрению.

В горсоветегорода говорят, что рычагов влияния на "Лубныгаз" они не имеют.

Жители в отчаянии, они в очередной раз прибегают к радикальным способам борьбы с поставщиком газа — требуют от властей действенных шагов для снижения тарифа. Если за неделю ситуация не изменится, они обещают инициировать перекрытие всех автодорог страны.

Лубняне организовались в плотную толпу, и ходят с плакатами по пешеходному переходу на трассе, которая проходит через их город, туда-обратно, не пропуская автотранспорт. Таким образом они не нарушают ПДД и не могут быть привлечены к ответственности.

Месяц назад в Лубнах уже выходили перекрывать трассу: в их платежках за газ кроме нового тарифа, были начислены еще и лишние кубометры. Люди были настроены очень агрессивно: они не только перекрыли дорогу, но и бросались на автомобили, которые пытались объехать трассу по просеке. Тогда поставщик признал вину и сообщил, что лишние кубометры там появились из-за технической ошибки, однако тариф на газоснабжение и доставку газа так и не снизил.

После массовых митингов по всей стране Кабмин принял решение о снижении тарифа на газ для населения до конца отопительного сезона. "Комментарии" разбирались, повлияет ли это на цифры в платежках, и не откажется ли из-за этого МВФ дать очередной транш.



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