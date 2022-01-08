Морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на 8 января

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Светлана Шкурупий
Сегодня
днем, 8 января, на большей территории Украины ожидается малооблачная погода без
осадков, температура воздуха составит -1…-3 градуса.
Прогноз погоды в Украине на 8 января /Фото: pixabay
Согласно
данным Укргидрометцентра, жителям Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской
и Закарпатской областей стоит ожидать мокрого снега. Днем столбики термометра
на западе страны поднимутся до 0...+2 градусов, а ночью опустятся до -5…-7 градусов.
А
в Одессе сегодня синоптики прогнозируют дождь. В других областях Украины
ожидается сухая погода, днем из-за туч будет выглядывать солнце.
Теплее
всего, 8 января, будет в южных регионах. Днем там прогнозируют 0...+4 градуса,
а ночью до -6. А вот холоднее всего — на востоке. Ночью там столбики
термометров покажут -7...-13 градусов. Однако днем ожидается 0...-2.
В
северных и центральных областях Украины в светлое время суток прогнозируют
0...-1 градус, а ночью до -8.
В
Киеве также будет солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до + 2 градусов,
но в ночное время, температура упадет до -6…-8 градусов.
Напомним,
за последние 30 лет климат в Украине стал значительно теплее. Вследствие этого
температура воздуха в наступившем январе будет выше, чем в прошлые десятилетия
в этот период.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что столица Японии впервые за четыре года
столкнулась с серьезными снегопадами, из-за которых остановился обычный ритм
жизни города и пострадали десятки человек.
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года.
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