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Морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на 8 января

В субботу, 8 января, в большинстве областей Украины ожидается сухая погода, но с небольшими морозами

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня днем, 8 января, на большей территории Украины ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха составит -1…-3 градуса.

Морозы усилятся: прогноз погоды в Украине на 8 января

Прогноз погоды в Украине на 8 января /Фото: pixabay

Согласно данным Укргидрометцентра, жителям Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей стоит ожидать мокрого снега. Днем столбики термометра на западе страны поднимутся до 0...+2 градусов, а ночью опустятся до -5…-7 градусов.

А в Одессе сегодня синоптики прогнозируют дождь. В других областях Украины ожидается сухая погода, днем из-за туч будет выглядывать солнце.

Теплее всего, 8 января, будет в южных регионах. Днем там прогнозируют 0...+4 градуса, а ночью до -6. А вот холоднее всего — на востоке. Ночью там столбики термометров покажут -7...-13 градусов. Однако днем ожидается 0...-2.

В северных и центральных областях Украины в светлое время суток прогнозируют 0...-1 градус, а ночью до -8.

В Киеве также будет солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до + 2 градусов, но в ночное время, температура упадет до -6…-8 градусов.

Напомним, за последние 30 лет климат в Украине стал значительно теплее. Вследствие этого температура воздуха в наступившем январе будет выше, чем в прошлые десятилетия в этот период.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что столица Японии впервые за четыре года столкнулась с серьезными снегопадами, из-за которых остановился обычный ритм жизни города и пострадали десятки человек.

Читайте также, в американском штате Колорадо благодаря обильным осадкам прекратились лесные пожары. Масштабные возгорания обрушились на Колорадо в канун Нового года.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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