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Морозы больше 20 градусов: когда и где в Украине будет холоднее всего

Синоптик рассказала, когда морозы ослабнут

сегодня, 14:25
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине до выходных продержится морозная погода. В некоторых областях температура воздуха будет достигать 20 градусов мороза. Об этом говорится в прогнозе погоды синоптика Натальи Диденко на ее Telegram-канале.

Морозы больше 20 градусов: когда и где в Украине будет холоднее всего

Когда отступят морозы. Фото из открытых источников

Так, сегодня ночью в Украине ожидается от 12 до 18 градусов мороза. В частности, на северо-востоке, в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Полтавской и Черкасской областях температура воздуха будет достигать от 17 до 22 градусов мороза.

Днем во вторник, 16 февраля, в большинстве областей столбики термометров снизят до 7-14 градусов мороза. Немного теплее будет в западной части страны и на юго-востоке: там максимально предполагается до 4-9 градусов мороза. А вот самая теплая погода прогнозируется для Закарпатья — от 2 мороза до 2 градусов тепла.

Кроме того, синоптик предупреждает украинцев о гололедице на дорогах. Прогнозируется северо-западный ветер, в западных областях — юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Как говорится в прогнозе, в ближайшие дни — 17-18 февраля — в Украине местами будет сыпать снег, поэтому морозы будут меньше, но только в дневные часы.

Синоптик сообщила, что потом температура воздуха вновь понизится, но ближе к выходным, 20-21 февраля, морозы начнут ощутимо ослабевать.

Напомним, гидрометеорологи убеждены, что последняя декада февраля отметится менее морозными температурами, чем первая половина месяца. Ситуация с потеплением будет довольно похожа на январскую: когда морозы в -20 на показателе термометров менялись отметкой в +7 и более. Однако, на "досрочное" окончание зимы надеяться не стоит — морозы еще обязательно напомнят о себе, правда, не такие сильные.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1049
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