Мороз, снег, гололед: прогноз погоды в Украине на среду, 18 ноября

В третий рабочий день этой недели, 18 ноября, в Украине будет прохладно. На севере страны и центральных частях, в том числе в Киеве, с утра и вечером пройдет снег. На остальной части страны весь день небо будет покрыто облаками, осадков не обещают. Температура воздуха в ночное время составит от 0 до минус 5° мороза, днем от — 2° до + 3°, минимальная температура воздуха завтра будет в северо-восточных областях — ночью 6-9° мороза, днем 3-5° мороза, на западе Украины, в Крыму и Одесской области ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киеве 18 ноября ночью будет 1-3° мороза, днем температурный столбик замрет на показателях 0-2° тепла.

Сегодня православные христиане празднуют день святого Ионы, а также мучеников Епистимии и Галактиона. Наши предки верили, что если девушка очень хочет выйти замуж в ближайшее время, то в этот день она должна попросить святых об этом и рассыпать перед домом монеты перед домом монетки, чтобы приманить будущего мужа.

Сегодня можно и нужно заняться генеральной уборкой, а затем обрыскать жилище святой водой и прочесть "Отче наш".

Также завтрашний снег сулит снежную зиму.





Ранее "Комментарии" писали о том, что пандемия зародила десятки новых слов, связанных с коронавирусом.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!