Мороз до -10 и гололедица: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине

По информации синоптиков, 20 ноября осадков не ожидается лишь в юго-западной части страны. Речь идет о Кировоградской и Черкасской областях, там будет мокрый снег, иногда прогнозируют налипание мокрого снега и гололед.

20 ноября в Украине почти всюду будет идти мокрый снег, иногда даже с дождем. Ночью на севере страну покроют морозы до -10 градусов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Укргидрометцентр.

В западных и северных областях страны днем будет идти небольшой мокрый снег. А в центре и на востоке умеренный мокрый снег и дождь, местами вероятно налипание мокрого снега, гололедица.

Синоптики прогнозируют, что на юге будет идти умеренный дождь, в частности в Николаевской и Херсонской областях значительный.

Кроме этого, на всех автомобильных дорогах Украины 20 ноября будет гололедица, кроме южных областей. Ветер ночью сменит свои направления, 3-5 м/с, днем преимущественно восточный, 7-12 м/с.

При этом в северных регионах температура воздуха опустится ночью до -10 -5 градусов, днем до -5 -1. На западе будет ночью -8 -1, а днем -3+4 градуса. На востоке Украины ночью -4 +1 градус, а днем +1+4. В южных областях ночью -1- 5, а днем+ 6 +12 градусов. В центре ночью -7 -2 градуса, днем -3+3.

20 ноября в столице будет облачно. Днем будет идти небольшой мокрый снег, а ночью без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет –8 –6, а днем –4 –2.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что синоптик рассказала, когда закончится теплая погода и придут холода. С 9 ноября в Украине станет теплее, что, правда, не обойдется без туманов, но будет сухо и светить солнце. Со следующей недели в страну снова вернется типичное для ноября похолодание.