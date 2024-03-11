МОН определил правила поступления на художественные специальности в 2024 году

В последние годы дискуссии вокруг поступления в высшие учебные заведения Украины не утихают. В этот раз в повестке дня – будущее художественного и спортивного образования в контексте национального мультипредметного теста (НМТ). Министерство образования и науки выступило с инициативой сохранить НМТ как обязательный этап для поступающих на творческие специальности в 2024 году, несмотря на обращение ректора Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского о его отмене.

МОН не будет отменять НМТ для поступления на творческие специальности

Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди будущих студентов и педагогов, поскольку НМТ традиционно ассоциируется с общеобразовательными дисциплинами, а не творческими способностями. Министр Оксен Лисовой отметил, что хотя результаты тестирования будут влиять на вступительный балл, более весомую роль будет играть творческий конкурс. Он отметил важность базовых знаний по украинскому языку, истории Украины и математике для каждого кандидата.

Также Лесной подчеркнул, что приоритетом для университетов должно быть качество образования, а не количество студентов. Учитывая уменьшение численности абитуриентов и рост конкуренции, ключевой задачей университетов является создание условий для получения качественного высшего образования.

Министр также упомянул европейский опыт приема на художественные специальности, где значительную роль играют портфолио и творческие конкурсы. Он призвал понимать ценность высшего образования, которое состоит не только в академических знаниях, но и в развитии творческих способностей и личностном росте.

"Действительно, в части европейских художественных университетов поступление происходит на основании портфолио, творческого конкурса, местами теоретического экзамена и собеседования. Правила могут отличаться, но такая практика есть. Что еще есть в европейских университетах – это понимание ценности высшего образования", – резюмировал Лесной.

Напомним, что в Украине насчитывается более полутора тысяч учреждений высшего образования — цифра, которая вызывает вопросы не только по качеству образовательных услуг, но и целесообразности такого разнообразия в условиях ограниченных ресурсов. Эта тема стала предметом оживленного обсуждения на государственном уровне, особенно в контексте текущих экономических и социальных вызовов, с которыми сталкивается страна.