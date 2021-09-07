Молодые люди начали использовать Tinder ради ипотеки

Профили Tinder демонстрируют отчаянную реальность попыток купить дом, поскольку опрос показывает, что жилье — это проблема номер один для молодежи, которая стоит выше Covid. Об этом информирует издание The Guardian.

Tinder ради ипотеки, фото с открытых источников

Молодые новозеландцы ищут партнеров для улучшения своих застойных экономических перспектив, и по мере того, как жилищный кризис в стране усугубляется, все больше потенциальных покупателей впервые обращаются к Tinder с просьбой о создании союза, который мог бы помочь им в приобретении дом.



Данные, предоставленные Tinder для Stuff, показали, что количество пользователей, заявивших в своем профиле, что они ищут партнера для покупки дома, увеличилось более чем вдвое, увеличившись в 2,6 раза с июня 2020 года по июнь 2021 года. Целый ряд биографий, от шутливых до откровенно транзакционных.

"Банк сказал мне, что мне нужно найти партнера, чтобы купить дом", "Просто хочу, чтобы кто-то купил дом, ничего серьезного", "Видно, легче купить дом с кем-то другим. Настоящий парень на природе, который надеется остепениться ", "Ищу кого-то, с кем можно совместить доходы, чтобы мы могли купить дом, используя лимит Kiwibuild $ 180 000 для пар", — пишут пользователи. Представитель Tinder не стал бы предоставлять Guardian необработанные цифры для пользователей, упоминающих о покупке жилья, поэтому к отдельным данным компании следует относиться со здоровой долей скептицизма, а не рассматривать их как единственную меру. Но результаты, полученные приложением, совпадают с другими тенденциями, в том числе с тем, насколько опасения по поводу жилья занимают умы молодых новозеландцев.

Данные опроса потребителей Новой Зеландии, показали, что жилье было проблемой номер один для новозеландцев, ставя выше таких проблем, как Covid-19, преступность и стоимость продуктов питания. Партнерство — платоническое или романтическое — является логическим ответом на растущее отчаяние молодых новозеландцев из-за того, что их лишили доступа к рынку.

По данным CoreLogic, средняя цена на жилье по стране выросла на 22%, сравнительно с прошлым годом. Напомним, недавно портал "Комментарии" информировал, что известная актриса закрутила роман с директором Tinder.

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