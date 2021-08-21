Молодоженам из Хмельницкого, вместо цветов, дарили собачий корм

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Татьяна Каптур
Молодожены из Хмельницкого получили на свадьбу необычные подарки. Об этом пишет "Суспільне".
Семья из Хмельницкого Ольга и Олег Баранниковы - фото "Суспільне"
Семья Ольги и Олега Баранниковы на своем празднике фотографировались с мешками корма, вместо цветов.
Таким способом молодожены помогли накормить питомцев из Староконстантиновского приюта для животных, о котором девушка узнала из социальных сетей.
Новоиспеченная жена, также делится, что любовь к животным у нее с детства.
В Староконстантиновском приюте собаками занимается Сергей Коломиец с женой Оксаной. Сергей рассказывает, что обычно сухим кормом питомцы ужинают, а его часто не хватает.
Ранее, "Комментарии" писали, что редкие птицы переселились из Крыма на Херсонщину.
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