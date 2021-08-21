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Молодоженам из Хмельницкого, вместо цветов, дарили собачий корм

Именно таким необычным способом новоиспеченная семья помогла накормить питомцев из приюта

сегодня, 10:05
Автор:

Татьяна Каптур

Молодожены из Хмельницкого получили на свадьбу необычные подарки. Об этом пишет "Суспільне".

Молодоженам из Хмельницкого, вместо цветов, дарили собачий корм

Семья из Хмельницкого Ольга и Олег Баранниковы - фото "Суспільне"

Семья Ольги и Олега Баранниковы на своем празднике фотографировались с мешками корма, вместо цветов.

"Мы планировали, что все будет так. Идею поддержал муж. Каждая семья принесла по большой пачке корма, а это примерно человек 80. Никто не возражал, удивлялись только пожилые люди" — рассказывает невеста Ольга.

Таким способом молодожены помогли накормить питомцев из Староконстантиновского приюта для животных, о котором девушка узнала из социальных сетей.

Новоиспеченная жена, также делится, что любовь к животным у нее с детства.

"Я очень люблю животных. У меня у самой три собаки. Муж начал любить их, когда мы были в отношениях. Это безусловная любовь" — делится Ольга.

В Староконстантиновском приюте собаками занимается Сергей Коломиец с женой Оксаной. Сергей рассказывает, что обычно сухим кормом питомцы ужинают, а его часто не хватает.

"Вообще сюда попадают различные животные. Бывают и породистые, и без породы. Больных, искалеченных, сбитых мы лечим. Некоторых собак мы отлавливаем, некоторых отлавливают коммунальные предприятия. Бывает, что и сами хозяева приводят нам своих питомцев, когда уезжают, потому что не могут взять их с собой. Таким образом, за год в приюте животных увеличилось почти в два раза. Поэтому и обрадовались таким подаркам " — добавляет он.


Ранее, "Комментарии" писали, что редкие птицы переселились из Крыма на Херсонщину.                                                                                      







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Источник: https://suspilne.media/156910-zamist-kvitiv-hmelnicki-molodata-zamovili-na-vesilla-korm-dla-tvarin-sob-dopomogti-pritulku/
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