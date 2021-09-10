Молодая учительница начала продавать откровенные фото и спасла семью от бедности

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Хмільовська Інна
Женщина рассказала, что бросила работу учительницей, чтобы стать звездой OnlyFans и спасти свою семью от бедности. Мернье Смайлз выросла в бедном районе на Филиппинах. Ее семья часто голодала и была вынуждена жить за счет простых, дешевых продуктов, таких как рис и сушеная рыба. Своей историей она поделилась с изданием The Mirror.
Филиппинская учительница. Фото Іnstagram.com/maeurn.tv/
21-летняя девушка преподавала английский как второй язык, зарабатывая лишь 1 доллар в час. Два года назад она решила оставить работу и начать карьеру в OnlyFans — и утверждает, что сейчас она получает пятизначную зарплату ежемесячно. Модель говорит, что смогла вытянуть из бедности всю свою семью — родителей и двух младших братьев и сестер — и подарила им новую жизнь благодаря OnlyFans.
Мернье, которая сейчас путешествует по Юго-Восточной Азией и часто проводит время на Филиппинах, Малайзии, Индонезии и Таиланде, также надеется в ближайшее время приобрести особняк для своей семьи.
Сегодня Мернье оплачивает обучение своих братьев и сестер, ежемесячно покупает им продукты и берет на себя другие счета и расходы.
Ранее портал "Комментарии" информировал, как учительница п риклеила медицинскую маску скотчем к лицу : поиздевалась над учеником.
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cj
сегодня, 09:29
потаскуй ?!
cj
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Редактор - потаскуй за лучшей жизнью?!