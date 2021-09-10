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Молодая учительница начала продавать откровенные фото и спасла семью от бедности

Мернье Смайлз выросла в бедном районе Себу на Филиппинах, и ее семья часто пыталась свести концы с концами

сегодня, 10:10
Автор:

Хмільовська Інна

Женщина рассказала, что бросила работу учительницей, чтобы стать звездой OnlyFans и спасти свою семью от бедности. Мернье Смайлз выросла в бедном районе на Филиппинах. Ее семья часто голодала и была вынуждена жить за счет простых, дешевых продуктов, таких как рис и сушеная рыба. Своей историей она поделилась с изданием The Mirror.

Молодая учительница начала продавать откровенные фото и спасла семью от бедности

Филиппинская учительница. Фото Іnstagram.com/maeurn.tv/

21-летняя девушка преподавала английский как второй язык, зарабатывая лишь 1 доллар в час. Два года назад она решила оставить работу и начать карьеру в OnlyFans — и утверждает, что сейчас она получает пятизначную зарплату ежемесячно. Модель говорит, что смогла вытянуть из бедности всю свою семью — родителей и двух младших братьев и сестер — и подарила им новую жизнь благодаря OnlyFans.

Молодая учительница начала продавать откровенные фото и спасла семью от бедности - фото 2
Молодая учительница начала продавать откровенные фото и спасла семью от бедности - фото 3
Молодая учительница начала продавать откровенные фото и спасла семью от бедности - фото 4
Молодая учительница начала продавать откровенные фото и спасла семью от бедности - фото 5
Молодая учительница начала продавать откровенные фото и спасла семью от бедности - фото 6

Мернье, которая сейчас путешествует по Юго-Восточной Азией и часто проводит время на Филиппинах, Малайзии, Индонезии и Таиланде, также надеется в ближайшее время приобрести особняк для своей семьи.

"Моя семья жила в бедности в OnlyFans, а теперь они живут очень хорошо для семьи на Филиппинах. Это то, чем я горжусь больше всего. Жизнь во взрослом возрасте была действительно тяжелой, я поняла, насколько трудно зарабатывать деньги. Мы ели очень простую пищу каждый день, например, рис и сушеную рыбу. Я помню, как часто чувствовала голод, и наши родители занимали деньги, чтобы купить еду", — вспоминает девушка.

Сегодня Мернье оплачивает обучение своих братьев и сестер, ежемесячно покупает им продукты и берет на себя другие счета и расходы.

"Теперь я в безопасности в своем собственном доме, и я могу быть собой и одновременно радовать своих поклонников и семью. Я хочу дать им лучшую жизнь, поэтому я плачу за дни рождения, за обучение своих братьев и сестер и за еду", — радуется она.

Ранее портал "Комментарии" информировал, как учительница п риклеила медицинскую маску скотчем к лицу : поиздевалась над учеником.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/world-news/woman-21-says-ditching-teaching-24944153
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Обсуждения

cj

сегодня, 09:29

потаскуй ?!

cj

сегодня, 09:28

Редактор - потаскуй за лучшей жизнью?!

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