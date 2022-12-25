Мокрый снег, дождь и туман: как изменится погода в Украине

Выходного дня, 25 декабря, прогнозируются осадки: будет идти мокрый снег, дожди и туманы. Но такая погода на рождественский праздник будет не везде.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Мрачно. Осадки пройдут на территории Карпат и ожидаются в северных регионах Украины с мокрым снегопадом, в ночные часы в восточных и юго-восточных регионах, днем в подавляющем большинстве регионов Запада больших дождей и снега не будет, — предупреждают синоптики.

Важно, что в ночное время суток и в утренние часы на территориях южных, восточных и большинства центральных регионов прогнозируется туман. Порывы ветра переменных направлений, 3-8 м/с.

Столбик термометра воскресного дня будет показывать ночью и днем 0 +5° тепла, в дневное время в Закарпатской области, Прикарпатье и в некоторых местах южных регионов до +8° тепла.

Напомним, что "Комментарии" информировали о погоде на Рождество. Погода в украинских регионах на праздник Рождества 25 декабря выпадет совсем незимней. Придет оттепель и внезапное, плюсовое повышение температуры. Во многих регионах пройдут осадки – дождь и мокрый снег. Как прогнозирует кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, в следующие выходные, 24-25 декабря будет царить плюсовая и относительно теплая погода. По сообщению Gismeteo, в восточных регионах в предрождественские дни будет плюсовать 4 градуса дневного времени. Ночью столбик термометра будет от -1 до 1 градуса. Субботний день, 24 декабря, придет снег с дождем, а уже воскресным утром мокрый снег сменится дождем. Еще будут порывистые порывы ветра до 11-15 м/с.

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