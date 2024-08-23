Моди высказался о войне в Украине: какие призывы получил от Зеленского

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Ткачик Олеся
Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил официальный визит в Киев, во время которого выразил пожелание мира и процветание для Украины.
Моди и Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил индийского лидера в Мариинском дворце. После протокольной части, включавшей обмен приветствиями, Нарендра Моди оставил запись в книге почетных гостей торжественного зала дворца. В своей записи он заверил в непреклонной преданности Индии укреплению связей с Украиной и выразил пожелание мира, прогресса и процветания украинскому народу.
Президент Зеленский в свою очередь выразил надежду, что Индия присоединится к совместному коммюнике, принятому во время недавно состоявшегося в Швейцарии инаугурационного Саммита мира. Он отметил, что во время визита Нарендры Моди в Украину планируется обсуждение дальнейших шагов по сотрудничеству в рамках этого саммита.
Как подчеркнул Зеленский, вопрос завершения войны и достижения справедливого мира для Украины является приоритетом.
Зеленский также поблагодарил Индию за ее постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за оказание гуманитарной помощи. По его словам, за последние два с половиной года Индия предоставила Украине 16 гуманитарных пакетов.
Кроме того, стало известно, что в рамках визита премьер-министра Индии в Украину было согласовано несколько важных соглашений, касающихся сотрудничества в разных областях. Среди них – медицинская, аграрная, гуманитарная и культурная отрасли. Зеленский также сообщил, что подготовлено совместное заявление о построении стратегического партнерства между Украиной и Индией, развитии торговли и военно-технического сотрудничества.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда Моди может встать на сторону Украины в вопросе войны.
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