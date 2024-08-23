Моди рассказал, на что готова Индия, ради мира в Украине

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Кравцев Сергей
Индия настаивает на дипломатическом урегулировании войны РФ против Украины. Нью-Дели готов внести активный вклад для достижения мира в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Встреча Президента Украины с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди
По словам Моди, касательно войны Индия выполняла двойную роль. Первая — гуманитарная помощь, вторая состоит в том, чтобы "держаться подальше от войны".
Глава правительства подчеркнул, что его страна держалась подальше от войны, но это никогда не означало, что Индии была просто безразличным наблюдателем. Она никогда не брала на себя такую роль. Страна никогда не была нейтральной.
Премьер добавил, что Индия поддерживает уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.
Моди заявил Зеленскому, что "Индия готова внести свой проактивный вклад, и я лично как друг, если есть какая-то роль, которую я могу сыграть, я очень хотел бы сыграть эту роль для достижения мира".
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