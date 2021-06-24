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Moderna переименовала свою вакцину против коронавируса

Сейчас такое решение в компании не комментируют

сегодня, 08:36
Автор:

Лиля Воробьева

Известная американская компания переименовала свою вакцину против коронавирусной инфекции. Отныне она будет называться Spikevax. Об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств.

Moderna переименовала свою вакцину против коронавируса

Теперь вакцина будет иметь другое название (фото из открытых источников)

До этого вакцина имела такое же название, как и  кампания,  которая ее производит. Но производители решили переименовать свой препарат.

Сейчас в компании не комментируют причину такого шага.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что вакцины компаний Moderna и Pfizer вызвали у молодых мужчин болезни сердца. Американский Центр контроля и профилактики заболеваний промониторил безопасность вакцин Pfizer и Moderna. В отчете говорится, что они вызывают проблемы с сердцем у мужчин. Новость с таким заголовком опубликовало издание "Reuters"

Стало известно, что молодые мужчины после второй дозы вакцины Pfizer и Moderna начали чувствовать воспаление сердца. При этом, авторы материала пишут, что таких людей нашлось больше, чем ожидали, ссылаясь на отчет экспертов Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC).
В США начали проверять и расследовать безопасность вакцин после сообщения Минздрава Израиля в связи з возникновением заболеваний у мужчин после вакцинации Pfizer. В сообщении говорится, что некоторых людей даже госпитализировали в больницу с проблемами сердца, но у большинства пациентов симптомы исчезли. После вакцинации у мужчин от 12 до 24 лет возникли кардио проблемы. В опубликованном материале говорится, что эти случаи стали случаться в течение одной недели после получения второй дозы вакцины.


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Источник: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna
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