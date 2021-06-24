Moderna переименовала свою вакцину против коронавируса

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Лиля Воробьева
Известная американская компания переименовала свою вакцину против коронавирусной инфекции. Отныне она будет называться Spikevax. Об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств.
Теперь вакцина будет иметь другое название (фото из открытых источников)
До этого вакцина имела такое же название, как и кампания, которая ее производит. Но производители решили переименовать свой препарат.
Сейчас в компании не комментируют причину такого шага.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что вакцины компаний Moderna и Pfizer вызвали у молодых мужчин болезни сердца. Американский Центр контроля и профилактики заболеваний промониторил безопасность вакцин Pfizer и Moderna. В отчете говорится, что они вызывают проблемы с сердцем у мужчин. Новость с таким заголовком опубликовало издание "Reuters"
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