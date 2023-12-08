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Модель OnlyFans зарабатывает тысячи долларов в день, украшая елки топлесс

Модель OnlyFans украшает рождественские елки клиентов по-новому

сегодня, 11:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ставить елку на рождественские праздники – давняя традиция, благодаря которой модель OnlyFans нашла способ заработать деньги, украшая елки топлесс для некоторых своих подписчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Dexerto".

Модель OnlyFans зарабатывает тысячи долларов в день, украшая елки топлесс

Модель OnlyFans зарабатывает, украшая елки

В новом видео TikTok "sincerest_sammi", которая ранее заработала состояние на услугах горничной топлесс, раскрыла подробности своей находки. Зайдя в социальные сети и спросив клиентов из Флориды, нужно ли им украсить свои деревья, она получила более 30 ответов, что удивило даже ее. Что еще более смешно, так это деньги, которые она зарабатывает в процессе.


По словам Сэмми, она ожидала, что эта идея заинтересует лишь пару человек, потому что у нее сложилось впечатление, что большинство ее поклонников уже установили свои рождественские елки.

"У меня даже был один мужчина, у которого на заднем дворе стояла рождественская елка, которую он хотел срубить топором!", — рассказала модель.

Сэмми сказала, что она решила брать за услуги горничной топлесс ту же сумму, что и обычно, — 300 долларов в час, а с учетом чаевых, похоже, Рождество у нее будет очень "зеленым".

"Сегодняшняя сумма за вывешивание рождественских украшений топлесс составила 3500 долларов!" — воскликнула она, обмахиваясь деньгами, добавив, что 30% достаются ее охраннику за ее защиту.

Это не первая подработка, которая за последнее время приносит кому-то большие деньги. В другой вирусной истории мужчина заработал более 400 долларов, предлагая незнакомцам пить пиво быстрее, чем он на одной из вечеринок.

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Источник: https://www.dexerto.com/entertainment/onlyfans-model-makes-thousands-per-day-decorating-christmas-trees-topless-2420659/
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