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Мобилизация в Украине: социологи выяснили, сколько мужчин допускают, что им придется воевать

Большинство мужчин в Украине допускают, что им придется воевать

сегодня, 15:02 comments3548
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Кравцев Сергей

В декабре 2024 года 40% украинцев допускают, что могут стать ветеранами в будущем, 56% — противоположного мнения. Среди мужчин большинство допускают, что придется воевать. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Мобилизация в Украине: социологи выяснили, сколько мужчин допускают, что им придется воевать

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Чаще всего о возможности стать ветераном говорили жители центральных и западных регионов, молодые респонденты, мужчины, и те, кто имеет родственников и близких, которые воевали с 2014 года и воюют сейчас.

Среди мужчин 57% допустили, что могут стать ветеранами в будущем, противоположного мнения 37% респондентов.

Большинство (54%) опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто принимал участие в военных действиях на территории Украины, с 2014 по 2021 годы. 71% имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года. По сравнению с предыдущими опросами, начиная с 2022 года, растет количество тех, чьи близкие сегодня воюют на фронте.

Отметим, опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 5-6 декабря 2024 года среди 1000 респондентов в возрасте во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Читайте также на портале "Комментарии" — в декабре 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяют военнослужащим ТЦК, доверяют — 29% респондентов.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие фракции в Раде способствуют развитию государства: что думают украинцы.




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