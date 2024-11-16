Мобилизация в Украине: почему десятки тысяч военнообязанных потеряли "бронь"

После аудита предприятий и организаций, которые имеют статус критических, десятки тысяч мужчин призывного возраста потеряли бронирование от службы в армии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет NV, со ссылкой на источник.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что по результатам аудиторской проверки соответствующего статуса "критичности" лишили 10% предприятий.

Ранее сообщалось, что в Украине приостановили бронирование военнообязанных в связи с проведением Министерством обороны аудита предприятий критической инфраструктуры. Причиной проверки называли резкого роста количества забронированных работников.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что ряд норм закона о мобилизации должны быть скорректированы. Свое заявление президент сделал в интервью "Украинскому радио".

Украинский лидер заявил, что он по-разному оценивает действия обновленного закона о мобилизации. Зеленский уточнил, что есть разные стороны этого закона и то, что кажется хорошим и правильным на бумаге не совсем соответствует той реальности, какая есть в жизни.

"Жизнь и бумага, хотя так нельзя, наверное, говорить о законах – в реальности все немного по-другому. Правила есть, чтобы жить по закону, и это правильно, но если те или иные нормы законодательства любого не поддержаны обществом, прежде всего представителями войска, то некоторые вещи надо немного корректировать", – отметил Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – на конец октября 2024 года от мобилизации в Украине было забронировано 906 тысяч граждан, а не 1,5 миллиона, как сообщалось в некоторых медиа. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в интервью Forbes, опровергая информацию о количестве бронированных. Она подчеркнула, что данные не соответствуют действительности и разъяснила причины недоразумения.



