Мобилизация не для всех: как в ПриватБанке объяснили информацию о бронировании 6500 мужчин

Мобилизация в Украине набирает обороты — уже начались визиты представителей ТЦК в спортивные клубы, санатории, храмы. Однако в Украине есть компании, которые бронируют на период военного положения немало мужчин.

ПриватБанк. Фото: из открытых источников

Портал "Комментарии" 6 декабря направил официальный запрос в "ПриватБанк" о бронировании от мобилизации в Вооруженные Силы Украины по меньшей мере 6500 мужчин. Именно столько, по словам блоггера Михаила Шнайдера , работает мужчин с бронированием в государственном финансовом учреждении.

В ПриватБанке не стали отмалчиваться и попытались объяснить необходимость бронирования мужчин. "Техническое обслуживание банковской сети, текущий ремонт и безопасную транспортировку и доставку наличных в отделения и банкоматы осуществляют работники — мужчины с учетом специфики работы (транспортировка тяжелого оборудования, охрана инкассаторского транспорта)", — говорится в ответе на журналистский запрос.

При этом в финансовом учреждении рассказали о больших объемах работы, которую выполняют работники. Также добавили, что банковская инфраструктура и ИТ-банковские сервисы разрабатываются и поддерживаются ИТ-специалистами банка, преимущественно мужчинами.

Следует отметить, что в финансовом учреждении не указали, сколько мужчин — работников банка было забронировано от мобилизации в Вооруженные силы Украины.

"ПриватБанк работает исключительно в рамках законодательства Украины и действующих в период военного положения норм и правил. Официально утвержденное бронирование согласно приказам Министерства экономики имеют сотрудники критически важных направлений, в частности те, которые работают для обеспечения бесперебойной работы сети в том числе в городах и селах Украины, которые находятся вплотную к зоне боевых действий", — подытожили в финансовом учреждении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат призвала мобилизовать женщин на войну .