Мобилизация не для всех: как в ПриватБанке объяснили информацию о бронировании 6500 мужчин

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Кравцев Сергей
Мобилизация в Украине набирает обороты — уже начались визиты представителей ТЦК в спортивные клубы, санатории, храмы. Однако в Украине есть компании, которые бронируют на период военного положения немало мужчин.
ПриватБанк. Фото: из открытых источников
Портал "Комментарии" 6 декабря направил официальный запрос в "ПриватБанк" о бронировании от мобилизации в Вооруженные Силы Украины по меньшей мере 6500 мужчин. Именно столько, по словам блоггера Михаила Шнайдера, работает мужчин с бронированием в государственном финансовом учреждении.
В ПриватБанке не стали отмалчиваться и попытались объяснить необходимость бронирования мужчин. "Техническое обслуживание банковской сети, текущий ремонт и безопасную транспортировку и доставку наличных в отделения и банкоматы осуществляют работники — мужчины с учетом специфики работы (транспортировка тяжелого оборудования, охрана инкассаторского транспорта)", — говорится в ответе на журналистский запрос.
При этом в финансовом учреждении рассказали о больших объемах работы, которую выполняют работники. Также добавили, что банковская инфраструктура и ИТ-банковские сервисы разрабатываются и поддерживаются ИТ-специалистами банка, преимущественно мужчинами.
Следует отметить, что в финансовом учреждении не указали, сколько мужчин — работников банка было забронировано от мобилизации в Вооруженные силы Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат призвала мобилизовать женщин на войну.
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