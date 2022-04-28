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Мобилизация для отстройки страны: как украинцы относятся к этому

Восстановление предприятий и жилищного фонда после войны: сколько людей готово

сегодня, 16:06
Автор:

Козлова Альбіна
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В ходе опроса у украинцев поинтересовались, как они относятся к инициативе о призыве мужчин определенных профессий для восстановления государства после войны. Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 70% респондентов относятся положительно к такой мобилизации.

Мобилизация для отстройки страны: как украинцы относятся к этому

Фото иллюстративное / Pixabay

Нейтральность сохраняют 21%, отрицательно воспринимают 6%. По возрастным категориям больше всего негативных отзывов среди людей старше 50 лет — 7%, среди лиц среднего возраста — 6%, среди молодежи — 5%. В то же время одобряют труд на благо страны 74% старше 50 лет, 68% среднего возраста и 63% молодежи.

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В региональном разрезе процентное соотношение тех, кто положительно относится к инициативе, не существенно отличается. Одобряют инициативу на западе – 75%, в центре – 69%, на востоке – 67%, на юге – 66% опрошенных.

По состоянию на конец апреля, безработные 39% опрошенных, новую работу нашли 3%, удаленно или частично работают 24%. Готовы сменить профессию 58%, переехать на работу в другой регион – 49%. По сравнению с мартом количество безработных сократилось, по данным исследования с 53% до 39%. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 26 апреля 2022 года. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.
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Как сообщал портал "Комментарии", украинские архитекторы показали свои проекты жилья для переселенцев. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов встретился с федеральным министерством по вопросам экономического сотрудничества и развития С. Шульцом и рассказал, какую помощь окажет правительство Германии.



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/devyatyy_obschenacionalnyy_opros_socialno-ekonomicheskie_problemy_vo_vremya_voyny_26_aprelya_2022.html
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