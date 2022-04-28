Мобилизация для отстройки страны: как украинцы относятся к этому

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Козлова Альбіна
В ходе опроса у украинцев поинтересовались, как они относятся к инициативе о призыве мужчин определенных профессий для восстановления государства после войны. Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 70% респондентов относятся положительно к такой мобилизации.
Фото иллюстративное / Pixabay
Нейтральность сохраняют 21%, отрицательно воспринимают 6%. По возрастным категориям больше всего негативных отзывов среди людей старше 50 лет — 7%, среди лиц среднего возраста — 6%, среди молодежи — 5%. В то же время одобряют труд на благо страны 74% старше 50 лет, 68% среднего возраста и 63% молодежи.
В региональном разрезе процентное соотношение тех, кто положительно относится к инициативе, не существенно отличается. Одобряют инициативу на западе – 75%, в центре – 69%, на востоке – 67%, на юге – 66% опрошенных.
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