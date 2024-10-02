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Многие ли украинцы планируют переехать из-за возможных отключений электроэнергии этой зимой

Около 90% украинцев останутся дома зимой 2024 года, показывает опрос

сегодня, 14:31
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Черновалова Кристина

Несмотря на энергетические вызовы почти 90% украинцев планируют остаться на своем привычном месте проживания в осенне-зимний период 2024 года. Эти данные вытекают из результатов опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Только 10% респондентов отметили, что планируют переезд, из них меньшинство ищут возможности за границей.

Многие ли украинцы планируют переехать из-за возможных отключений электроэнергии этой зимой

Большинство украинцев не планируют переезды этой осенью и зимой

Опрос, состоявшийся с 20 по 23 сентября 2024 года, охватил 1000 респондентов из разных регионов Украины, включая все области, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,1% при доверительной вероятности 0,95, что делает его высоконадежным источником для анализа общественных настроений.

Многие ли украинцы планируют переехать из-за возможных отключений электроэнергии этой зимой - фото 2

Среди опрошенных две трети (64%) имели стабильные поставки электроэнергии на момент проведения опроса. Около 30% респондентов сталкивались с минимальными отключениями, но эти проблемы не были критическими. Однако в восточных областях ситуация значительно хуже: 13% опрошенных здесь столкнулись с частыми отключениями электроэнергии.

Многие ли украинцы планируют переехать из-за возможных отключений электроэнергии этой зимой - фото 3

Читайте на портале "Комментарии" — Подавляющее большинство, а именно 96% наших соотечественников заявили, что пытаются экономно использовать электроэнергию. Из них 74% пытаются делать это всегда, а 22% иногда. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Комментарии также писали, что Укрэнерго решило не вводить ограничения на потребление электроэнергии сегодня, 2 октября. Графики пока отменены, впрочем, потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.



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Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/diyalnist-energetichnogo-kompleksu-ukrayini-ocinki-ta-praktiki-spozhivachiv.html
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