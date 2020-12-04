"Мне повезло, что я рано разбогател": Павел Дуров обратился к обществу с неожиданным заявлением

Известный российский предприниматель и долларовый миллиардер в своем Telegram-канале написал новый пост, в котором обратился ко всему человечеству.

Павел Дуров. Фото: ixbt.com

Так, он призвал всех людей учиться потреблять меньше, а создавать больше. Он уверен в том, что современный маркетинг делает все для того, чтобы человек хотел приобрести последнюю модель смартфона или новенькие смарт-часы. Но именно с этого момента и начинается большинство наших проблем – нам кажется, что все время чего-то не хватает. Поэтому мы так стремимся не отставать от последних трендов, которые нам предлагают.

"Например, если у вас избыточный вес, вас засыпают рекламные абонементы в тренажерный зал или пищевых добавок. Но ключ к похудению — это меньше есть, а не новая обувь и протеиновый порошок.

Человеческая ДНК, наше оборудование, устарела. Она перестала развиваться примерно 10-20 тысяч лет назад, когда мы еще жили небольшими сообществами охотников-собирателей. В то время каждый сладкий кусочек и каждая информация была устаревшими ценными. Сейчас мы живем в мегаполисах, окруженных тоннами дешевого сахара, но наша ДНК этого не знает. Наши тела все еще накапливают лишний жир, чтобы подготовиться к суровым голодным зимам, которые никогда не наступят. Наши умы цепляются за каждую тревожную новость об угрозах, которые никогда не материализуются.

Мне повезло, что я рано разбогател. К 22 годам на моем банковском счете уже был миллион долларов, на 25 — десятки миллионов, на 28 — сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало.

Моя настоящая удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самое полезное занятие — создать вещи, а не потреблять их. Поэтому, чтобы покупать яхты, я сосредоточился на том, чтобы создать социальные платформы, (надеюсь, которые) принести человечеству пользу. Я потратил большую часть своих личных средств на Telegram, чтобы люди могли пользоваться бесплатным сервисом, который стремится к совершенству.

Мы живем в эпоху, когда возможности человеческого творчества безграничны. Можно изобретать роботов, редактировать, создавать виртуальные миры… Есть так много интересных неизведанных областей исследования. Я надеюсь, что больше людей откроют для себя удовольствие создать вещи для других. Я надеюсь, что однажды мы, как вид, отвернемся от саморазрушительного пути бесконечного пути к полноценному путешествию по созданию лучшего мира для себя и окружающих", — поделился своими мыслями Дуров.