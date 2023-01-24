Митрополит ПЦУ объяснил, где взял элитный дом на Печерске, который продал нардепу Халимону



















Продолжают появляться новые подробности вокруг покупки заместителем фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном элитного дома на Печерске в Киеве. Оказалось, что продавцом дома являлся митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр Драбинко. Затем журналисты решили спросить, где митрополит взял элитную недвижимость.

Митрополит ПЦУ Александр Драбинко (фото из открытых источников)

Об этом пишет ТСН.

По информации "Украинской правды", во время войны заместитель фракции "Слуга народа" Павел Халимон купил себе дом за 10 миллионов 300 тысяч гривен и оформил его на другого человека.

Позже стало известно, что бывшим владельцем был митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр Драбинко. В комментарии он подтвердил, что продажей дома занимался его брат с риелтором.

"Я год продавал дом, а его никто не покупал, поскольку та цена, которую можно было взять в 2013 году, была высокой. Нашелся покупатель. Отдали за ту цену, которую предложили. В 2013-м за дом предлагали 4 миллиона долларов. Но тогда я думал, что я буду в Лавре, и я не собирался его продавать. Но прошло 10 лет, он обветшал, потому что там никто не жил. Он потерял свою ценность, потому что вокруг появилась застройка", – рассказал Драбинко.

Отвечая на вопрос, где он взял дом, Драбинко заявил, что это было наследие от митрополита Владимира.

"Это наследие, которое было передано мне покойным митрополитом Владимиром. Наследие, за которое были уплачены в свое время все налоги и оформлены как купля-продажа. Это моя собственность. Кому хочу продаю и за сколько хочу. Это мое личное дело. Не понимаю, почему это приобрело ажиотаж. Я же не приобретатель, а продавец. Это моя собственность",- заявил он.

Сразу после скандала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Павел Халимон будет уволен с должности заместителя фракции.



А сам Павел Халимон на предложение СМИ прокомментировать скандал предложил дождаться результатов расследования.

"Я всегда за объективность. Давайте дождемся выводов правоохранителей и потом я предоставлю комментарий", — сказал Халимон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении.

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