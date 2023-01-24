logo

BTC/USD

22885.45

ETH/USD

1618.35

LTC/USD

89.64

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Митрополит ПЦУ объяснил, где взял элитный дом на Печерске, который продал нардепу Халимону
commentss НОВОСТИ Все новости

Митрополит ПЦУ объяснил, где взял элитный дом на Печерске, который продал нардепу Халимону

Продавцом оказался митрополит ПЦУ Александр Драбинко

сегодня, 17:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева








Продолжают появляться новые подробности вокруг покупки заместителем фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном элитного дома на Печерске в Киеве. Оказалось, что продавцом дома являлся митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр Драбинко. Затем журналисты решили спросить, где митрополит взял элитную недвижимость.

Митрополит ПЦУ объяснил, где взял элитный дом на Печерске, который продал нардепу Халимону

Митрополит ПЦУ Александр Драбинко (фото из открытых источников)

Об этом пишет ТСН.

По информации "Украинской правды", во время войны заместитель фракции "Слуга народа" Павел Халимон купил себе дом за 10 миллионов 300 тысяч гривен и оформил его на другого человека.

Позже стало известно, что бывшим владельцем был митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр Драбинко. В комментарии он подтвердил, что продажей дома занимался его брат с риелтором.

"Я год продавал дом, а его никто не покупал, поскольку та цена, которую можно было взять в 2013 году, была высокой. Нашелся покупатель. Отдали за ту цену, которую предложили. В 2013-м за дом предлагали 4 миллиона долларов. Но тогда я думал, что я буду в Лавре, и я не собирался его продавать. Но прошло 10 лет, он обветшал, потому что там никто не жил. Он потерял свою ценность, потому что вокруг появилась застройка", – рассказал Драбинко.

Отвечая на вопрос, где он взял дом, Драбинко заявил, что это было наследие от митрополита Владимира.

"Это наследие, которое было передано мне покойным митрополитом Владимиром. Наследие, за которое были уплачены в свое время все налоги и оформлены как купля-продажа. Это моя собственность. Кому хочу продаю и за сколько хочу. Это мое личное дело. Не понимаю, почему это приобрело ажиотаж. Я же не приобретатель, а продавец. Это моя собственность",- заявил он.

Сразу после скандала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Павел Халимон будет уволен с должности заместителя фракции.

А сам Павел Халимон на предложение  СМИ прокомментировать скандал предложил дождаться результатов расследования.

"Я всегда за объективность. Давайте дождемся выводов правоохранителей и потом я предоставлю комментарий", — сказал Халимон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/skandal-z-elitnim-budinkom-pavla-halimona-splivli-podrobici-pro-sche-odnogo-vidomogo-vlasnika-2250292.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!