Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО)

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Станислав Молчанов
Как сообщает информационное агентство ASPI, в пятницу, 25 июня, сотни ветеранов, волонтеров, национал-патриотов и неравнодушных активистов организовали митинг под стенами Офиса президента в Киеве. По информации журналистов, собрание заблокировало улицу Банковую, требуя отправить в отставку секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.
Ветераны АТО требовали отставки секретаря СНБО. Фото: ASPI
Также протестующие подчеркнули свое желание увидеть реальные санкции против партии "ОПЗЖ" и привлечение ее лидера Виктора Медведчука к уголовной ответственности.
Митингующие отметили, что пришли узнать у президента Владимира Зеленского, почему, по их мнению, СНБО, возглавляемое Даниловым, лишь имитирует борьбу с агентами Кремля в Украине.
Также во время митинга участники собрания заявили, что СНБО, по их мнению, "прикрываясь непонятными санкциями", занимается только очковтирательством и, вероятно, нарушением права. Об этом, по мнению митингующих, свидетельствует отсутствие уголовных дел, подсудных и других конкретных результатов от внедренных санкций.
В конце концов протестующие призвали Владимира Зеленского отправить Алексея Данилова в отставку, если он "укрывает предателей украинского государства от ответственности".
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