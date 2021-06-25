Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО)



















Как сообщает информационное агентство ASPI, в пятницу, 25 июня, сотни ветеранов, волонтеров, национал-патриотов и неравнодушных активистов организовали митинг под стенами Офиса президента в Киеве. По информации журналистов, собрание заблокировало улицу Банковую, требуя отправить в отставку секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

Ветераны АТО требовали отставки секретаря СНБО. Фото: ASPI

Также протестующие подчеркнули свое желание увидеть реальные санкции против партии "ОПЗЖ" и привлечение ее лидера Виктора Медведчука к уголовной ответственности.

"В течение последних месяцев СНБО и его секретарь Алексей Данилов постоянно попадают в скандалы, из-за чего мы считаем его "кремлевским агентом". Заседание СНБО, которые происходят чуть ли не каждую пятницу, почти превратились в шоу-постановки и стали объектом насмешек украинцев. Это потому, что внешний эффект в виде телекартинки, громких фамилий и миллиардных цифр есть, а эффективности — ноль", — поделились своими эмоциями участники акции, пишет ASPI.

Митингующие отметили, что пришли узнать у президента Владимира Зеленского, почему, по их мнению, СНБО, возглавляемое Даниловым, лишь имитирует борьбу с агентами Кремля в Украине.

"Необходимо запретить партию ОПЗЖ — как агентов влияния кремлевского режима, и открыть уголовные производства за государственную измену в отношении всех нардепов и активных членов ОПЗЖ. Ни один депутат от ОПЗЖ не пострадал. "Домашний арест" Медведчука фактически вывел его из-под удара", — добавили активисты.

Также во время митинга участники собрания заявили, что СНБО, по их мнению, "прикрываясь непонятными санкциями", занимается только очковтирательством и, вероятно, нарушением права. Об этом, по мнению митингующих, свидетельствует отсутствие уголовных дел, подсудных и других конкретных результатов от внедренных санкций.



В конце концов протестующие призвали Владимира Зеленского отправить Алексея Данилова в отставку, если он "укрывает предателей украинского государства от ответственности".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!