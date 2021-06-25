logo
Русский Українська

BTC/USD

32929.69

ETH/USD

1854.80

LTC/USD

130.39

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО)

Также ветераны АТО хотят увидеть реальные санкции против лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука

сегодня, 16:15
Автор:

Станислав Молчанов








Как сообщает информационное агентство ASPI, в пятницу, 25 июня, сотни ветеранов, волонтеров, национал-патриотов и неравнодушных активистов организовали митинг под стенами Офиса президента в Киеве. По информации журналистов, собрание заблокировало улицу Банковую, требуя отправить в отставку секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО)

Ветераны АТО требовали отставки секретаря СНБО. Фото: ASPI

Также протестующие подчеркнули свое желание увидеть реальные санкции против партии "ОПЗЖ" и привлечение ее лидера Виктора Медведчука к уголовной ответственности.

"В течение последних месяцев СНБО и его секретарь Алексей Данилов постоянно попадают в скандалы, из-за чего мы считаем его "кремлевским агентом". Заседание СНБО, которые происходят чуть ли не каждую пятницу, почти превратились в шоу-постановки и стали объектом насмешек украинцев. Это потому, что внешний эффект в виде телекартинки, громких фамилий и миллиардных цифр есть, а эффективности — ноль", — поделились своими эмоциями участники акции, пишет ASPI.

Митингующие отметили, что пришли узнать у президента Владимира Зеленского, почему, по их мнению, СНБО, возглавляемое Даниловым, лишь имитирует борьбу с агентами Кремля в Украине.

"Необходимо запретить партию ОПЗЖ — как агентов влияния кремлевского режима, и открыть уголовные производства за государственную измену в отношении всех нардепов и активных членов ОПЗЖ. Ни один депутат от ОПЗЖ не пострадал. "Домашний арест" Медведчука фактически вывел его из-под удара", — добавили активисты.

Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4
Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7
Митинг под стенами ОП: почему активисты требуют у президента отставки Данилова (ФОТО, ВИДЕО) - фото 8

Также во время митинга участники собрания заявили, что СНБО, по их мнению, "прикрываясь непонятными санкциями", занимается только очковтирательством и, вероятно, нарушением права. Об этом, по мнению митингующих, свидетельствует отсутствие уголовных дел, подсудных и других конкретных результатов от внедренных санкций.

В конце концов протестующие призвали Владимира Зеленского отправить Алексея Данилова в отставку, если он "укрывает предателей украинского государства от ответственности".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://aspi.com.ua/news/suspilstvo/danilova-u-vidstavku-medvedchuka-za-grati-aktivisti-otochili-ofis-zelenskogo-video#gsc.tab=0
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ