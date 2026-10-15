Мировой бум пластической хирургии: рейтинг стран по количеству операций по увеличению груди

Мировая индустрия красоты показывает кардинальные перемены: глобальным центром эстетической хирургии совсем стала Восточная Азия. Согласно последним исследованиям аналитической платформы Beyond Borders на основе данных Global Survey от ISAPS (Международного общества эстетической пластической хирургии) за 2025 год, Южная Корея с огромным отрывом возглавила мировой рейтинг по количеству сделок по увеличению груди.

Грудь женщины. Фото: из открытых источников

По статистике ежегодных маммопластик, в Южной Корее приходится 790 сделок на каждые 100 тысяч женского населения. Второе место рейтинга занял Тайвань с показателем 590 операций, а тройку лидеров замыкает Япония — 358 процедур на 100 тысяч женщин. Популярность пластической хирургии в азиатском регионе эксперты объясняют высоким уровнем доходов, развитым медицинским туризмом и строгими стандартами красоты, фактически побуждающими женщин к визитам к хирургам.

Среди европейских стран самый высокий спрос на подобные процедуры зафиксирован в Италии (249 операций) и Германии (214). Не уступают позиции и другие популярные направления медицинского туризма: Турция заняла пятое место с показателем 244 операции, а Бразилия оказалась на шестом месте (227).

Интересно, что Соединенные Штаты, долго считавшиеся законодателями моды на пластике, оказались почти в конце первой десятки. В США зафиксировано только 82 операции на 100 тысяч женщин, уступающих даже Мексике (128). Самый же низкий показатель среди топовых стран демонстрирует Китай — всего 44 операции.

Отметим, что исследование учитывает только количество новых ежегодных операций и не включает женщин, уже имеющих импланты. Приведенные данные ясно подтверждают: глобальный рынок пластической хирургии окончательно сместил свой центр тяжести с Запада на Восток.

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