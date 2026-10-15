Світовий бум пластичної хірургії: рейтинг країн за кількістю операцій зі збільшення грудей

Світова індустрія краси демонструє кардинальні зміни: глобальним центром естетичної хірургії остаточно стала Східна Азія. Згідно з останніми дослідженнями аналітичної платформи Beyond Borders на основі даних Global Survey від ISAPS (Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії) за 2025 рік, Південна Корея з величезним відривом очолила світовий рейтинг за кількістю операцій зі збільшення грудей.

Груди жінки. Фото: із відкритих джерел

За статистикою щорічних маммопластик, у Південній Кореї припадає 790 операцій на кожні 100 тисяч жіночого населення. Другу сходинку рейтингу посів Тайвань із показником 590 операцій, а трійку лідерів замикає Японія — 358 процедур на 100 тисяч жінок. Популярність пластичної хірургії в азійському регіоні експерти пояснюють високим рівнем доходів, розвиненим медичним туризмом та суворими стандартами краси, які фактично спонукають жінок до візитів до хірургів.

Серед європейських країн найвищий попит на подібні процедури зафіксовано в Італії (249 операцій) та Німеччині (214). Не поступаються позиціями й інші популярні напрямки медичного туризму: Туреччина посіла п’яте місце з показником 244 операції, а Бразилія опинилася на шостому місці (227).

Цікаво, що Сполучені Штати, які тривалий час вважалися законодавцями моди на пластику, опинилися майже наприкінці першої десятки. У США зафіксовано лише 82 операції на 100 тисяч жінок, що поступається навіть Мексиці (128). Найнижчий же показник серед топових країн демонструє Китай — усього 44 операції.

Зазначимо, що дослідження враховує лише кількість нових щорічних операцій і не включає жінок, які вже мають імпланти. Наведені дані чітко підтверджують: глобальний ринок пластичної хірургії остаточно змістив свій центр ваги із Заходу на Схід.

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