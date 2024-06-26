Мир приближается к новым войнам: СМИ узнали ужасающие подробности

Мир движется к "продовольственным войнам", поскольку геополитическая напряженность и изменение климата толкают страны к конфликтам из-за сокращения поставок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", со ссылкой на заявление гендиректора сингапурского сельскохозяйственного торгового дома, Olam Agri Сани Вергезе, который является одним из крупнейших трейдеров агропродукции в мире.

Продовольственные войны. Фото: из открытых источников

"Мы вели много войн за нефть. Мы будем вести еще большие войны за еду и воду", – заявил Вергезе, предупредив, что торговые барьеры, введенные правительствами для поддержания внутренних запасов продовольствия, привели к обострению продовольственной инфляции.

Крупных трейдеров сельскохозяйственной продукции, которые получили рекордные прибыли в 2022 году после того, как российское вторжение в Украину вызвало стремительный рост цен на продукты питания, обвиняют в усилении инфляции из-за наценок, увеличивающих прибыли. Трейдер утверждает, что повышенная инфляция была частично результатом государственного вмешательства. По его подсчетам, распространение нетарифных торговых барьеров в 2022 году в ответ на войну создало преувеличенный дисбаланс спроса и предложения.

Отмечается, что богатые страны накапливали излишки стратегических товаров, что приводило к преувеличенному спросу и росту цен:

"Индия, Китай, все имеют буферные запасы. Это лишь обостряет глобальную проблему", — подчеркнул гендиректор Olam Agri.

Отмечается, что цены на продукты питания начали расти после распространения Covid-19 и резко выросли после вторжения России в Украину, поскольку был заблокирован экспорт зерна и удобрений. Это углубило продовольственную опасность в более бедных странах и привело к тому, что потребители во всем мире столкнулись с кризисом стоимости жизни. На фоне такого роста и изменения климата, препятствующих сельскохозяйственному производству во всем мире, правительства все чаще прибегают к протекционистской политике.

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