Мир начал меняться и уже не будет прежним: РФ и Китай сделали важное заявление

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили в Пекине свои отношения с США и перспективы прекращения войны в Украине. Стороны договорились "совместно реагировать на вызовы, вызванные турбулентным и меняющимся миром". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Сергей Лавров и Ван И. Фото: из открытых источников

В Москве заявили, что "стороны также обсудили отношения с Соединенными Штатами и перспективы урегулирования украинского кризиса (войны РФ против Украины – ред.)".

"Была подчеркнута важность укрепления тесной координации между двумя странами на международной арене, в частности, в Организации Объединенных Наций и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, G20 и АТЭС", – говорится в сообщении РФ.

МИД Китая сообщил, что тесный контакт между двумя странами имел целью "способствовать развитию и возрождению друг друга, а также совместно реагировать на вызовы, вызванные турбулентным и меняющимся миром".

Также по итогам встречи стало известно, что обе стороны "обменялись мнениями по Корейскому полуострову и иранской ядерной проблеме".

Сергей Лавров должен поучаствовать во встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с резким заявлением и обвинил США, Японию и Южную Корею в создании антикорейского альянса против КНДР. Также Россия подтвердила поддержку ядерной программы Северной Кореи и поблагодарила солдат КНДР за участие в боевых действиях в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, как ответит Владимир Путин на важное заявление Дональда Трампа по войне в Украине.



