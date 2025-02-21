Минобороны запускает новую систему проверки поставок продукции для ВСУ

Министерство обороны Украины сделало большой шаг в направлении повышения прозрачности и качества снабжения пищевыми продуктами для Вооруженных сил. Теперь вся консервированная продукция для армии будет проходить строгий цифровой контроль, что позволит оперативно выявлять нарушения и злоупотребления со стороны поставщиков. Как работает новая система и что изменится для украинских военных, разбирались "Комментарии" ссылаясь на Минобороны.

Фото: mod.gov.ua

Введение цифрового контроля для поставок консервированной продукции — важный шаг в борьбе с недобросовестными поставщиками. Теперь, прежде чем продукция попадет в ВСУ, поставщик должен сформировать расходную накладную в системе DOT-Chain и указать номер протокола испытаний. Если этот номер отсутствует, накладная не будет сформирована, а поставки не будут.

Это нововведение является реакцией на злоупотребления, обнаруженные в ходе проверки. Оказалось, что количество поступающих в армию консервов значительно превышает объемы, проверяемые ветеринарными лабораториями. Это вызвало вопрос о качестве продукции. Поэтому было принято решение изменить систему мониторинга, чтобы обеспечить высокие стандарты и контролировать качество снабжения.

Все протоколы лабораторных испытаний теперь направляются Государственному оператору тыла (ДОТ), который вносит их в систему DOT-Chain. Эта система содержит всю необходимую информацию о продукции: номер протокола, дату изготовления, объем партии и другие детали. Цифровизация позволяет оперативно реагировать на нарушения и предотвращать возможные угрозы.

Благодаря DOT-Chain поставщики будут получать оплату только за проверенную продукцию, что исключит финансовые интересы для махинаций. Система ежедневно проверяет накладные, сравнивая их с базой протоколов. Если нарушение обнаружено, поставщик будет вынужден объяснить свои действия, а в случае подтверждения нарушения – уплатит значительный штраф.

Таким образом, новая система контроля обеспечит не только прозрачность в поставках, но и предотвратит попадание некачественной или опасной продукции в ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований разоблачило очередной коррупционный скандал в военных рядах. Чиновник из Кировоградской области закупил для защитников продукты, которые могли бы нанести вред их здоровью. Из-за его халатности армия могла получить некачественные мясные консервы, однако ГБР вовремя среагировало и предотвратило возможные трагедии. Теперь горе-обеспечитель предстанет перед судом.