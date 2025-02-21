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Минобороны запускает новую систему проверки поставок продукции для ВСУ

Министерство обороны Украины недавно ввело новую цифровую систему, которая позволит обеспечить контроль за поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил Украины

сегодня, 21:02
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Амбарцумян Анна

Министерство обороны Украины сделало большой шаг в направлении повышения прозрачности и качества снабжения пищевыми продуктами для Вооруженных сил. Теперь вся консервированная продукция для армии будет проходить строгий цифровой контроль, что позволит оперативно выявлять нарушения и злоупотребления со стороны поставщиков. Как работает новая система и что изменится для украинских военных, разбирались "Комментарии" ссылаясь на Минобороны.

Минобороны запускает новую систему проверки поставок продукции для ВСУ

Фото: mod.gov.ua

Введение цифрового контроля для поставок консервированной продукции — важный шаг в борьбе с недобросовестными поставщиками. Теперь, прежде чем продукция попадет в ВСУ, поставщик должен сформировать расходную накладную в системе DOT-Chain и указать номер протокола испытаний. Если этот номер отсутствует, накладная не будет сформирована, а поставки не будут.

Это нововведение является реакцией на злоупотребления, обнаруженные в ходе проверки. Оказалось, что количество поступающих в армию консервов значительно превышает объемы, проверяемые ветеринарными лабораториями. Это вызвало вопрос о качестве продукции. Поэтому было принято решение изменить систему мониторинга, чтобы обеспечить высокие стандарты и контролировать качество снабжения.

Все протоколы лабораторных испытаний теперь направляются Государственному оператору тыла (ДОТ), который вносит их в систему DOT-Chain. Эта система содержит всю необходимую информацию о продукции: номер протокола, дату изготовления, объем партии и другие детали. Цифровизация позволяет оперативно реагировать на нарушения и предотвращать возможные угрозы.

Благодаря DOT-Chain поставщики будут получать оплату только за проверенную продукцию, что исключит финансовые интересы для махинаций. Система ежедневно проверяет накладные, сравнивая их с базой протоколов. Если нарушение обнаружено, поставщик будет вынужден объяснить свои действия, а в случае подтверждения нарушения – уплатит значительный штраф.

Таким образом, новая система контроля обеспечит не только прозрачность в поставках, но и предотвратит попадание некачественной или опасной продукции в ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований разоблачило очередной коррупционный скандал в военных рядах. Чиновник из Кировоградской области закупил для защитников продукты, которые могли бы нанести вред их здоровью. Из-за его халатности армия могла получить некачественные мясные консервы, однако ГБР вовремя среагировало и предотвратило возможные трагедии. Теперь горе-обеспечитель предстанет перед судом.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/minoboroni-vprovadzhuye-czifrovij-kontrol-produkcziyi-dlya-zsu
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