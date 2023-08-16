Минобороны России совершало тайный рейс в КНДР: как это связано с войной в Украине

В первых числах августа самолет Минобороны РФ Ил-62М совершал тайный рейс в КНДР. Представители российской делегации могли обсуждать с Пхеньяном поставки вооружения для страны-террориста. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Defense Express".

КНДР. Фото: из открытых источников

Согласно данным сайта отслеживания полетов Flightradar24, российский Ил-62М с регистрационным номером RA-86559 вылетел из Москвы в Пхеньян 1 августа. В точку назначения он прибыл уже в 8 утра по местному времени. Авиалайнер простоял в аэропорту около 36 часов, и уже вечером 2 августа покинул КНДР.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Цель полета в Северную Корею пока неизвестна, поскольку официальных заявлений относительно визита не было. В частности спутниковые снимки не зафиксировали загрузок на "борт". Как пишет Defense Romania, есть основания полагать, что полет связан с возможными договоренностями РФ и КНДР в сфере вооружений.

В то же время российский министр обороны Сергей Шойгу в июле 2023 года прилетал в КНДР на другом типе VIP-самолета — Ил-96-300 с регистрационным номером RA-96102, который был передан Министерству обороны ориентировочно в мае 2016 года.

В частности, стоит учитывать, что выставка вооружений в КНДР, которую посетил Шойгу, продолжалась до 2 августа включительно. Логично предположить, что на упомянутом Ил-62М прилетала именно делегация от Минобороны РФ, для возможных дополнительных переговоров по поставкам оружия и боеприпасов.

"В то же время интересно, что РФ еще с 2019 года вроде бы не может провести ротацию своего дипломатического персонала в Северной Корее, поскольку власти этой страны не давали соответствующего разрешения. Поэтому здесь также стоит предположить хотя бы минимальную вероятность, что рейс Ил-62М от российского Минобороны мог быть также связанным и с "дипломатическими" вопросами также", — добавляет издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — новый обвал рубля и разгон инфляции: что происходит в РФ – могут ли россияне выйти на улицы.



