Минобороны разозлило военных: какой неотложный вопрос не может решить почти год

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Ткачик Олеся
Военный Юрий Гудыменко публично обратился к министерству обороны и раскритиковал их бездействие в вопросе помощи раненым.
Юрий Гудыменко
По его словам, именно тогда над решением этого вопроса началась работа с тогдашней заместительницей министра обороны Наталией Калмыковой, и процесс пошел. В частности, говорит Гудыменко, был согласован список вещей, которые должны были выдавать, согласовали список для женщин, все вроде бы пошло на Кабмин и должно было вот-вот завершиться результатом, чтобы раненый на первой закрепленной за ним койке получал от государства, а не от волонтеров, наиболее необходимое для него в таких условиях.
По его словам, он хотел непублично решить этот вопрос, чтобы не устраивать хайп.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Офис генпрокурора завершил расследование по некачественной одежде для ВСУ на миллиард гривен.
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