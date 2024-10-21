Минобороны разозлило военных: какой неотложный вопрос не может решить почти год

Военный Юрий Гудыменко публично обратился к министерству обороны и раскритиковал их бездействие в вопросе помощи раненым.

Юрий Гудыменко

"Еще зимой, при раннем Умерове, я пришел к вам и сказал, что каждый раненый должен получать пакет с адаптивной одеждой, трусами-носками, зубной щеткой, тапочками, мыльно-рыльным и так далее – то есть всем, что срезают с тебя при ранении или что остается "на базе", – рассказал Гудыменко.

По его словам, именно тогда над решением этого вопроса началась работа с тогдашней заместительницей министра обороны Наталией Калмыковой, и процесс пошел. В частности, говорит Гудыменко, был согласован список вещей, которые должны были выдавать, согласовали список для женщин, все вроде бы пошло на Кабмин и должно было вот-вот завершиться результатом, чтобы раненый на первой закрепленной за ним койке получал от государства, а не от волонтеров, наиболее необходимое для него в таких условиях.

"Но как только Калмыкову перебросили на Министерство ветеранов, все, кажется, пошло по пи*де. То есть не туда, куда нужно. Что вы там сейчас согласовываете? Объем тюбика зубной пасты? Серьезно? При том, что раненые каждый день заезжают в госпитали?" – возмутился военный.

По его словам, он хотел непублично решить этот вопрос, чтобы не устраивать хайп.

"Но десятый месяц! Уважаемые, я рекомендую максимально ускориться. Прямо рекомендую, очень искренне. Иначе я начну выкладывать сюда свои впечатления от совещаний с полковниками-подполковниками, а они, мягко говоря, неутешительные", — отметил Гудыменко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Офис генпрокурора завершил расследование по некачественной одежде для ВСУ на миллиард гривен.





