Минобороны анонсировало обучение для местных властей: что известно

Глава оборонного министерства Алексей Резников сообщил о запланированном обучении Сил территориальной обороны, в которых примут участие руководители местного самоуправления и руководители местных РГА, ОГА и мэры. На тренировках их будут учить налаживать взаимодействие с представителями украинского войска.

Алексей Резников (фото из открытых источников)

Как отметил военный министр, в феврале планируются региональные учения, в которых примут участие руководители властных органов местного самоуправления для того, чтобы вместе с украинскими военными отрабатывать и наладить действенное взаимодействие.

На оборонные учения будут поочередно собирать властных представителей четырех украинских регионов – севера, востока, юга и запада.

Алексей Резников резюмировал, что армейцы будут обучать руководителей областей, районов и городских голов, в каких местах должны развертывать подразделения Сил территориальной обороны и как они должны правильно налаживать взаимодействие с представителями Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Германия предоставит Украине новую помощь . Германия готова передать Украине новую помощь в виде пяти тысяч касок для военных. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила членам комитета по обороне и представителям прессы, что Германия предоставит Украине пять тысяч касок. Кристин Ламбрехт отметила, что Берлин работает "над разрешением этого конфликта в центре Европы мирным путем". При этом отмечается, что в этих переговорах есть "красные линии". Новый канцлер Германии заявил, что Берлин продолжит стратегию предыдущего правительства и не будет поставлять Украине оружие.

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