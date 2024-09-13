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Минкульт стремится облегчить международные поездки для украинских творцов

Николай Точицкий обещает финансовую поддержку от Запада для украинских художников

сегодня, 18:58
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Черновалова Кристина

В рамках культурной платформы "Украина открыта миру", министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий выступил с новых заявлением о поддержке свободного перемещения творческих деятелей. Он подчеркнул, что правительство планирует создать все необходимые условия для того, чтобы украинские художники могли без препятствий осуществлять международные поездки и тем самым популяризировать украинскую культуру за рубежом.

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Министр Точицкий объяснил, что "задача министерства – обеспечить каждому творческому деятелю возможность свободно и на основе прозрачных правил осуществлять свои поездки". 

Он добавил, что также важно научиться формулировать стратегию для каждой отдельной поездки, определить, чего конкретно хочет добиться творец и как убедить международные фонды и западных партнеров в необходимости финансирования таких мероприятий.

Помимо стратегического планирования, Точицкий подчеркнул готовность западных партнеров поддержать финансирование международных проектов украинских художников, что является важным шагом в укреплении культурных связей и повышении международного имиджа Украины.

"Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, что мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и каким образом убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это", – отметил Точицкий.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3905333-neobhidno-stvoriti-umovi-dla-bezpereskodnih-poizdok-mitciv-za-kordon-tocickij.html
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