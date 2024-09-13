Минкульт стремится облегчить международные поездки для украинских творцов

В рамках культурной платформы "Украина открыта миру", министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий выступил с новых заявлением о поддержке свободного перемещения творческих деятелей. Он подчеркнул, что правительство планирует создать все необходимые условия для того, чтобы украинские художники могли без препятствий осуществлять международные поездки и тем самым популяризировать украинскую культуру за рубежом.

Минкульт объявляет о новых возможностях для художников

Министр Точицкий объяснил, что "задача министерства – обеспечить каждому творческому деятелю возможность свободно и на основе прозрачных правил осуществлять свои поездки".

Он добавил, что также важно научиться формулировать стратегию для каждой отдельной поездки, определить, чего конкретно хочет добиться творец и как убедить международные фонды и западных партнеров в необходимости финансирования таких мероприятий.

Помимо стратегического планирования, Точицкий подчеркнул готовность западных партнеров поддержать финансирование международных проектов украинских художников, что является важным шагом в укреплении культурных связей и повышении международного имиджа Украины.

"Нам нужно научиться правильно формировать стратегию, что мы хотим от той или иной поездки, каким образом этого можно достичь, и каким образом убедить западных коллег, что финансирование должно быть именно на это", – отметил Точицкий.

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