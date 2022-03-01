Министр обороны: "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера

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Козлова Альбіна
Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что у врага началась агония из-за того, что 122 часа украинцы мужественно отстаивают свою землю и агрессору не удается продвинуться и сместить линию фронта. К тому же враг понес немалые потери в живой силе, технике, вооружении. Об этом он сообщил в Фейсбуке.
Алексей Резников, новый министр обороны, фото Фейсбук
Поэтому, по мнению министра, справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. В этом городе в 1943 году международный трибунал провел свой первый процесс и осудил нацистов за военные преступления. Поэтому именно "Харьковский трибунал" должен вынести приговор власти Кремля, решившей подражать Гитлеру, и даже "превзошла" его.
Из-за санкций Российская экономика испытывает удар и на грани краха, курс национальной валюты продолжает обваливаться. По словам министра, уже есть первый запрет на экспорт российской нефти.
Сокрушительные удары наносит противнику и международное ИТ-сообщество и кибервойск. Страны Европы оказывают вооружение и гуманитарную помощь. ЕС зарегистрировал заявку Украины на вступление в союз.
Благодаря работе хакеров и общим усилиям все люди тысячи россиян узнали, что власть им лжет о "спецоперациях" и увидели последствия кровавых обстрелов населенных пунктов оккупантов. В этой войне, которую развязал Кремль, уже погибли тысячи россиян. В стране-агрессоре начинают осознавать, что делает их власть, растет количество выступающих против.
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