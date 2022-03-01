Министр обороны: "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что у врага началась агония из-за того, что 122 часа украинцы мужественно отстаивают свою землю и агрессору не удается продвинуться и сместить линию фронта. К тому же враг понес немалые потери в живой силе, технике, вооружении. Об этом он сообщил в Фейсбуке.



Алексей Резников, новый министр обороны, фото Фейсбук

"На пятые сутки интервенции российские кафиры оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы. Это военное преступление. . Его непосредственные исполнители и организаторы обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал", — написал министр.

Поэтому, по мнению министра, справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. В этом городе в 1943 году международный трибунал провел свой первый процесс и осудил нацистов за военные преступления. Поэтому именно "Харьковский трибунал" должен вынести приговор власти Кремля, решившей подражать Гитлеру, и даже "превзошла" его.

"Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует", — добавляет министр.

Из-за санкций Российская экономика испытывает удар и на грани краха, курс национальной валюты продолжает обваливаться. По словам министра, уже есть первый запрет на экспорт российской нефти.

Сокрушительные удары наносит противнику и международное ИТ-сообщество и кибервойск. Страны Европы оказывают вооружение и гуманитарную помощь. ЕС зарегистрировал заявку Украины на вступление в союз.

Благодаря работе хакеров и общим усилиям все люди тысячи россиян узнали, что власть им лжет о "спецоперациях" и увидели последствия кровавых обстрелов населенных пунктов оккупантов. В этой войне, которую развязал Кремль, уже погибли тысячи россиян. В стране-агрессоре начинают осознавать, что делает их власть, растет количество выступающих против.

"В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, Граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался взбешенным маньяком, теперь обречены на десятилетие искупления", — написал министр.

часть российских банков отключены от международной финсистемы.

Как сообщал портал "Комментарии",

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