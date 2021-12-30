Министр финансов уволил советников: какая причина при чем здесь нападение на журналистов "Схем"

В комментарии журналистам министр финансов Сергей Марченко рассказал, что уволил двух советников, посетивших мероприятие в "Укрэксимбанке". Речь идет об Андрее Гливке и Василии Горбале. Об этом пишет "Детектор медиа".

Двоих советников Минфина уволили, фото Минфина

На мероприятии, которое называлось "Укрэксимбанк: медийные, репутационные, политические, экономические и социальные последствия громкого скандала 2021 года" и произошло 29 декабря, присутствовал Игорь Тельбизов, подозреваемый в нападении на журналистов "Схем". Также туда прибыли и советники министра Гливко и Горбаль. Последний входит в состав Совета Национального банка.

Сообщается, что мероприятие проходило при содействии Национального союза журналистов Украины. В анонсе мероприятия Андрея Гливко представили в качестве советника Минфина. Однако журналистам он сказал, что был там как приглашенное частное лицо и не представлял Министерства.

На мероприятии не было представителей "Схем", а Тельбизов заявил, что намерен разработать программу выплаты стипендий журналистам-расследователям.

Напомним, что по делу о нападении на "Схемы" подозрения сообщили Мецгеру и Пикалову, директору департамента банковской безопасности Игорю Тельбизову и начальнику управления внутренней безопасности банка Олегу Осипову. 12 ноября наблюдательный совет банка уволил с должностей Тельбизова и Осипова. Ранее был уволен Мецгер, а директор департамента информационной политики Владимир Пикалов ушел с должности по собственному желанию.

Как сообщал портал "Комментарии", журналистка и ведущая "Схем" Наталья Седлецкая рассказала, что разозлило Евгения Мецгера во время интервью.

Ранее издание "Комментарии" информировало о том, что после резонансного инцидента с журналистами "Схем" Евгений Мецгер публично извинился перед представителями масс-медиа. Свои извинения он опубликовал в открытом письме. В своем обращении Евгений Мецгер объяснил свое поведение стрессом и тяжелой работой.



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