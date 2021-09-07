Министерство внутренних дел передало музею несколько рассекреченных дел про жертв геноцида

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Козлова Альбіна
Во время Международного форума "Массовые искусственного голоды: помним, чтим" заместитель министра Мэри Акопян передала Национальному музею Голодомора-геноцида семь рассекреченных дел об осужденных в годы голода украинцев. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Рассекреченные дела передали в музей, фото МВД
На форуме вспомнили погибших страшной голодной смертью украинцев во время Голодомора-геноцида 1932-1933 годов и искусственного голода с 1921 по 1923 годы, с 1946 по 1947 годы. Организаторы форума считают, что следует показать правду о преступлениях, которые совершали рабочие карательного аппарата коммунистического режима СССР против украинского народа. На форуме присутствовали члены международных, общественных организаций, ученые, народные депутаты.
В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве с Музеем голодомора Министерство проводит цифровизацию исторических документов из фонда государственного архива. В музее теперь будут находиться электронные и бумажные копии девяти уголовных дел.
Во время геноцида в 1932-1933 годах на территории Украинской советской республики погибло 10 миллионов 500 тысяч украинцев, среди которых 4 миллиона детей.
Поэтому украинцы должны беречь национальную память, прилагать усилия для сохранения исторического и культурного наследия и патриотического воспитания молодых поколений.
Как сообщал портал "Комментарии", музей Голодомора-геноцида открыл обновленную экспозицию. 7 сентября в Национальном музее Голодомора-геноцида была открыта обновленная экспозиция Зал памяти. Стоит отметить, что это произошло благодаря поддержке мецената Александра Петровского, а также его семьи и фонда "Солидарность".
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