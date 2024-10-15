Министерство энергетики: Украина вступает в зиму с полной готовностью энергосистемы

Украина успешно завершила все планируемые ремонты на электростанциях и теперь готова к зимнему сезону. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, отметив, что страна входит в зиму с высоким уровнем готовности своей энергосистемы. Эту информацию обнародовало издание The New York Times.

К морозам готовы: как Украина укрепила энергосистему перед зимой

Важно, что летом между разными представителями энергетической отрасли возникла дискуссия о том, как лучше защитить энергосистему. Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предлагал строить небольшие частные электростанции по всей стране, чтобы сделать систему менее уязвимой к российским атакам. Министр Галущенко считал, что централизация крупных государственных энергетических компаний будет более эффективным решением.

В июле правительство приняло план децентрализации энергосистемы, но некоторые эксперты выражали опасения, что эти меры были приняты слишком поздно, чтобы оказать существенное влияние на подготовку к зиме. В то же время Галущенко в своих комментариях для NYT опроверг слухи о давлении на руководство "Укрэнерго" и заявил, что он не влиял на решение об увольнении Кудрицкого.

Несмотря на внутренние разногласия, ремонт электростанций был завершен в срок, и Украина входит в зимний сезон с готовностью к возможным вызовам. Энергосистема имеет стабильный запас прочности, что позволит обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии по всей стране даже при повышенных нагрузках в холодный период.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня правительство начало очередное заседание по ключевой теме — подготовке к отопительному сезону. Это уже третий осенне-зимний период, который страна встречает в условиях полномасштабной войны. Правительство, областные военные администрации и местные органы власти действуют по трем основным направлениям. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства.