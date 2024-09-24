Минимальная помощь по безработице вырастет: подробности от нардепа

С октября 2024 года безработные в Украине начнут получать большую помощь — 3000 гривен вместо 2500. Такое решение принял Государственный центр занятости, чтобы помочь потерявшим работу людям, особенно внутренне перемещенным лицам и тем, кто имеет страховой стаж не менее семи месяцев за последний год . Это решение поможет им легче пережить времена без работы и обрести новое.

С 1 октября минимальное пособие по безработице увеличится

Для тех, кто не имеет страхового стажа, размер пособия останется 1500 гривен. Закон №2622 устанавливает, что во время военного пособия помощь может выплачиваться не дольше 90 дней, а для лиц предпенсионного возраста до 360 дней. Ранее застрахованные лица могли получать пособие до 360 дней, а предпенсионные – до 720 дней.

Нардепка Нина Южанина заявила, что увеличение пособия по безработице поможет обеспечить лучшую защиту оказавшихся без работы украинцев. Она отметила необходимость адаптации законодательства к современным вызовам и потребностям граждан.

Читайте на портале "Комментарии" — В Украине набирает обороты уникальный проект "Армия восстановления", направленный на поддержку безработных граждан. Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что проект с осени 2022 года уже привлек более 135 тысяч участников. Армия восстановления предлагает безработным гражданам уникальную возможность принять участие в важнейших работах по восстановлению страны и получить за это достойную заработную плату. В рамках программы участникам оплачивается оплата в размере 12 тысяч гривен за полный рабочий месяц.

Напомним, что статистика официальной безработицы среди украинцев обновила исторический минимум. Количество зарегистрированных безработных, которые были осенью, снизилось до 97,3 тысячи, из которых 72,1 тысячи — женщины.