Минимальная почасовая оплата врача: сколько будут получать медики

В Украине будет установлена минимальная почасовая оплата для врачей и медиков. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

Врачи будут получать минимум 20000 грн, фото из открытых источников

По его словам, Министерство здравоохранения опубликовало проект постановления Кабмина "Об установлении гарантий оплаты труда медицинских и фармацевтических работников". В соответствии с этим документом будут установлены специальные надбавки.

Размер надбавок за престижность труда для медиков в коммунальных заведениях составит 300-500%. То есть, за счет премирования вырастет размер ежемесячной зарплаты с 2022 года.

За час работы врач и профессионал, имеющий высшее немедицинское образование и работающий в учреждениях здравоохранения, будут получать 120,37 гривны, 20 000 грн в месяц. Специалисты, имеющие базовое высшее медицинское образование и неполное высшее медицинское образование, получат 81,25 грн в час и 13500 грн в месяц. Такие зарплаты будут выплачивать в медучреждениях, имеющих контракт с Национальной службой здоровья.

"Даже если медик работает не на полную ставку – оплата труда в пересчете на отработанное время не может быть ниже того уровня, который определил глава государства", — сообщил Радуцкий.

В НСЗУ подчеркнули, что средств на повышение зарплат медикам хватит за счет финансов, поступающих от оплаты медицинских услуг.

Как сообщал портал "Комментарии", министр Виктор Ляшко рассказал про бустерную вакцинацию и ее ориентировочные сроки проведения, "подъемные" для врачей и кого отстранят от работы с 9 декабря.



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