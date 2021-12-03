Минфину практически негде взять $5 млрд для бюджета – СМИ

Для выполнения годового плана из заимствований Министерству финансов необходимо в течение декабря 2021 одолжить около 230 млрд. грн. Чтобы покрыть этот разрыв, министру Сергею Марченко, вероятно, придется брать деньги местных бюджетов и приостанавливать выплаты даже по обязательным платежам. Но даже при таком раскладе "дыра" в бюджете составит $5 млрд, пишут "Украинские новости".

Минфин Сергея Марченко входит в последний месяц года с кассовым разрывом в 135 млрд грн, фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что из 230 млрд грн около 40-50 млрд. грн можно будет занять с помощью облигаций внутреннего госзайма.

"Еще около 37 млрд грн ($1,4 млрд) – возможно использование остатка от $2,7 млрд "ковидных" средств от МВФ, полученных в августе 2021 года. Всего — максимум 90-95 млрд грн", — говорится в тексте.

Одним из источников для наполнения бюджета могло бы стать уменьшение плана по заимствованиям, воспользовавшись перевыполнением плановых показателей по доходной части почти на 40 млрд грн.

"Но Минфин, правительство и депутаты в октябре 2021 года решили направить эти деньги на другие цели: инфраструктурные проекты (16,5 млрд грн), увеличение субсидий (12 млрд грн), военнослужащим (4 млрд грн), культуру (2,5 млрд грн) медицину (2,5 млрд грн), погашение задолженности по зарплате шахтерам (1 млрд грн) и другое", – говорится в материале.

Еще $1-1,5 млрд (27-40 млрд грн) по желанию можно выручить от продажи еврооблигаций. Но сейчас выход на внешние рынки будет значительно дороже, после ситуации с "зелеными" евробондами, когда правительство фактически заблокировало погашение долгов перед "зеленой" генерацией. Еще одна возможность перекрыть недобор из заимствований – недофинансирование расходной части госбюджета на 15-20 млрд. грн.



"Итого, из отсутствующих около 140 млрд грн, Минфин, за счет возможного привлечения евробондов и недофинансирования расходной части госбюджета может покрыть 42-60 млрд грн. Все равно не хватает минимум 80 млрд грн или около $3 млрд", – говорится в статье.

Авторы предполагают, что Марченко может попытаться еще больше привлечь нерезидентов к ОВГЗ, подняв ставки выше нынешних 12,7% годовых. Этот шаг может потенциально дать дополнительные 10-20 млрд. грн. Еще один путь, по которому любит ходить Минфин – с помощью Казначейства взять деньги у местных бюджетов, как, например, в сентябре в сумме 28 млрд грн.



"Общий долг Минфина перед Казначейством сегодня составляет почти 36 млрд грн. В октябре 2021 года Минфин увеличил сумму неоплаченных обязательств, которые по состоянию на 1 ноября 2021 составили 3,5 млрд грн, за месяц увеличившись на 200 млн грн. Кроме того, за 10 месяцев 2021 года увеличился просроченный долг перед Казначейством и Пенсионного фонда – плюс 13,8 млрд грн и на 1 ноября 2021 года составил 75,9 млрд грн ", – говорится в материале. "Исходя из предыдущего опыта, чтобы закрыть "дыру" объемом в $5 млрд, Сергей Марченко будет вынужден очень интенсивно импровизировать. При этом хватит ли денег на зарплаты и пенсии – это большой вопрос", – резюмирует издание.

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