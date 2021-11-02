Минфин хочет “прогнать” деньги обанкротившегося ГИУ через “ипотеку Зеленского” - СМИ

Стало известно, что в руководитель Министерства финансов Сергей Марченко может разрешит выделить 7,6 млрд гривен якобы на реализацию президентской программы “Доступная ипотека”. Хотя, эти деньги должны пойти на то, чтобы обеспечить выдачу дешевых кредитов. Теперь эти деньги могут быть потрачены на погашение долгов Государственного ипотечного учреждения (ГИУ). Журналисты отмечают, что на такие нужды могут потратить средства налогоплательщиков, то есть за счет программы якобы будут решаться проблемы с долгами ипотечного учреждения. Об этом пишут журналисты "Апострофа".

В Минфине будут реализовывать программу ипотеки, фото из открытых источников

Так же по информации журналистов, ранее были предложения добавить к капиталу “Укрфинжилья” дополнительно 20 млрд гривен. Поэтому якобы были выпущены целевые облигации для таких нужд. “Укрфинжилье” в будущем будет выдавать ипотеку под 7% и лизинг на жилье под 5%.

С другой стороны весной 2021 года украинские СМИ писали, что Министерство финансов якобы оттягивает с целевым выпуском облигаций для “Укрфинжилья”. По предположениям, это могло быть связано с тем, что застройщикам следовало вступить в партнерскую программу (с выдачей процента от проданных квадратных метров через доступную ипотеку).

Якобы застройщикам поступали предложения подавать в банки списки тех квартир, которые никак не могут продать долгое время. Журналисты тогда предположили, что выпуск облигаций начнется после того, как застройщики станут участниками партнерской программы.

По данным Минфина, что лишь часть денег из суммы в 20 млрд гривен буде выделена на то,чтобы поддерживать семьи, которым реально нужна ипотека на жилье. Известно, что на ипотечные программы направят 4,9 млрд грн, на лизинговые — 7,3 млрд грн.

Другая же часть денег в сумме 7,6 млрд грн возможно будет направлена для погашения долгов ГИУ, утверждают журналисты. Кроме того, 0,2 млрд грн якобы потратят на обеспечение операционных расходов офиса ипотечного учреждения.

В учреждении есть долг в сумме 3,1 млрд грн. Гасить его вроде как планируют за счет облигаций и за счет капитала "Укрфинжилья". Однако в ипотечном учреждении, как пишут журналисты, основной объем долгов – это долги на 2029 – 2030 годы в сумме почти 1,8 млрд грн. Если бы эту структуру не присоединяли к "Укрфинжилью", то гасить долги можно было бы за счет доходов будущих периодов.



К держателям основной части долга ГИУ относится Национальный банк, государственные и коммерческие банки. Как пишут в статье, случился дефолт по облигациям из-за депозита ГИУ в “Дельта банке”, который стал банкротом. Сумма депозита — около 3,5 млрд грн. В Фонде гарантирования вкладов решили, что можно погасить только 1,5 млрд грн и то в седьмой очереди.

Также известно, что частично долги были погашены Министерством финансов, говориться в материале. Журналисты пишут, что “коммерческую” задолженность учреждения можно было бы реструктуризовать и что спешка в погашении долгов "пахнет коррупционными мотивами".

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