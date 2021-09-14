Минцифры анонсировало запуск новых услуг и сервисов в "Дии"

Осенью украинцев ждет интересное мероприятие — Diia Summit. На мероприятии, организатором которого выступает Минцифры, проведут презентацию новых услуг и сервисов. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Осенью состоится Diia Summit, фото из открытых источников

По словам вицепремьер-министра Михаила Федорова, в "Дии" авторизованные пользователи будут получать оповещения о том, что банк проверяет их кредитную историю. Пользователь сможет также сообщить своему банку, он не посылал запросы на получение такого кредита. С помощью таких функций будет легче выявить мошенничество.



Кроме того, в "Дии" можно будет подать документы для назначения пенсии, подать запрос на ее перерасчет. Также через приложение украинки смогут подать заявление на получение помощи одиноким матерям. Через приложение или портал можно будет заказать субсидию на оплату комуслуг. Подача заявлений через сервис будет значительно упрощена и автоматизирована, что облегчит процесс оформления социальных выплат.

В планах Министерства создать Единый реестр всех социальных выплат, который будет совмещен с реестрами имущественных прав, базой данных автомобилей и другими реестрами.

По словам Михаила Федорова, таким образом можно будет проследить, например кто имея недвижимость, несколько авто и получая зарплату в конвертах, подает заявление на социальную помощь по безработице. Единый реестр поможет более прозрачно выплачивать бюджетные средства гражданам, которые действительно в них нуждаются. С его помощью такие ситуации станут невозможными.

Как сообщал портал "Комментарии", военнообязанные, призывники, резервисты смогут изменить место регистрации онлайн.







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