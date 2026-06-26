Миллионы за "поиск своих": почему "Энергоатом" вновь оказался в центре громкого скандала

АО "НАЭК "Энергоатом" подписало два договора об услугах по обеспечению персоналом на общую сумму 28,71 млн грн. Об этом пишет сайт "Наші гроші". Согласно данным в системе "Прозорро", в этом году должны предоставить услуги по поиску и подбору кандидатов на должности председателя и членов правления "Энергоатома". Учитывая, что рынок специалистов в этой сфере максимально узок и все равно на должности изберут тех, кого все и так знают, возникает вопрос: зачем наблюдательный совет поручает этот процесс посторонним компаниям, имея свой отдел HR? Напрашивается сравнение с "Укрпочтой", где есть подозрения о нецелевом использовании средств. Сколько "Энергоатом" списывает средств на подобные вещи, получая и так огромные дотации из бюджета? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергоатом. Фото: из открытых источников

Это нецелевое использование денежных средств

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко говорит, что он действительно видел, что АО "НАЭК "Энергоатом" подписали два договора об услугах по обеспечению персонала на общую сумму 28 миллионов 710 тысяч. При этом эксперт уточнил, что это не первый раз, это постоянная практика.

"При отборе членов наблюдательные советов также и Кабинет министров привлекал различного рода компании, которые этим сейчас занимаются, а именно – поиском персонала. Это регулярная практика по поиску персонала. Насколько она адекватна, насколько она отвечает современным требованиям, насколько подбор этих кадров профессионален? Все это, как мне кажется, больше похоже на какую-то профанацию, потому что рынок специалистов достаточно узкий и набираются люди, условно говоря, все свои. Так как было с отбором в наблюдательные советы в энергетические компании, куда я подавался, а в итоге понабирали родственников, друзей, соседей, каких-то детей, каких-то мам, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, этот процесс – это по-хорошему отмывка денег и больше ничего", – отметил Олег Попенко.

По его мнению, это действительно нецелевое использование средств, особенно в таких впечатляющих размерах, почти 29 миллионов гривен потратили на то, чтобы подобрать специалистов, типа Милованова, который работал в наблюдательном совете "Энергоатома" и наблюдательном совете "Укроборонпрома".

"Зачем платить десятки миллионов гривен, чтобы найти Милованова, если и так он есть. Если же говорить о том, сколько на подобные вещи "Энергоатом" списывают, то это трудно проанализировать. Но были замечены случаи, когда страховали членов наблюдательного совета. Там порядка 18 миллионов гривен было потрачено. Вот здесь 28 миллионов. Поэтому траты "Энергоатома" на подобные проекты очень и очень большие, они достаточно серьезные и мы понимаем прекрасно, что по этим деньгам есть вопрос. И я абсолютно уверен, что это нецелевое использование денежных средств", – подытожил эксперт.

Если есть задача сохранить госмонополию, тогда чиновник все делают правильно

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук так прокомментировал ситуацию:

"Маленькие кормушки – маленькие чиновники, большие откаты – большие чиновники-начальники. Это типичный пример того, как то, что называется индикатором ВИП-распорядителя, потребителя чужого, относится к чужим деньгам. Им нужна каждая государственная монополия или олигополия, она обрастает сотнями, тысячами разных маленьких, больших вот таких компаний, прокладок, контрактов, которые на самом деле не являются коррупцией. Они являются частью системы управления. Они могут сказать, насколько это важно, как это влияет на эффективность работы, на качество управления, сколько они денег могут сэкономить, когда они будут это делать. А по факту, вы правильно сказали, что количество людей, которые являются специалистами в этой сфере, оно очень сильно ограничено. И вот здесь самое ключевое. Если вы действительно хотите сохранить эту государственную монополию, хотя на самом деле ее нужно давным-давно было продать, делать нормальное акционирование, вывести на биржу, сделать так, чтобы она работала по правилам рынка, тогда вы расширьте количество людей, которые могут участвовать в конкурсе".

Эксперт говорит, что Европейский Союз в этом вопросе может прийти на помощь. И логично было бы, используя европейский опыт, включить в отбор не только "своих".

"Потому что получается, как под должность пишут техзадания и требования, к которым подходят 5-6 человек, и все "свои". А, если вы делаете честный, прозрачный конкурс, в котором могут участвовать много специалистов, тогда у вас совершенно другой пул таланта людей, не связанных с системой, людей, которые реально могут быть полезными для модернизации, реструктуризации, улучшения качества, эффективности этой системы. Представляете, как, например, вы ставите себе конкурс на вакансию главы Национального банка Украины. Понятное дело, если вы делаете систему, в которой количество специалистов будет 5-7. И другое дело, если вы предложите эту работу для человека, который, например, как тот же Лешек Бальцерович, который руководил Национальным банком Польши, который имеет прекрасную кредитную историю успеха борьбы с инфляцией, либо там для специалиста со Швеции, либо со Швейцарии, для того, чтобы он, в конце концов, заложил основу хорошего корпоративного управления", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, в том же энергетическом секторе Европы есть много хороших специалистов, технократов.

"Поэтому, если стоит задача убрать управленческое болото, тогда действительно логично было бы использовать высококвалифицированного специалиста, дать ему 2-3 заместителя наших молодых ребят, которые бы поучились и с которыми были бы прекрасные отношения в будущем. Дать им 5 лет, поставить задачу и все. Вот подход. А, если у вас задача просто шашечки, а не ехать, для того, чтобы просто сохранить контроль энергетических баронов над этим сегментом рынка, тогда вы делаете именно такой конкурс. И пример, "Укрпочты" – яркий тому пример", – подытожил Ярослав Романчук.

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