Миллионы наличных и гектары земли: обнародованы доходы глав МСЭК

После громкого задержания Татьяны Крупы, руководительницы областного медико-социального экспертного центра (МСЭК) в Хмельницком, стали известны новые подробности о доходах руководителей других МСЭК в Украине. Об этом сообщили журналисты издания "Главком".

Скандал с миллионами: детали о доходах руководителей МСЭК

Стало известно, что Татьяна Крупа, возглавляющая Хмельницкий областной центр МСЭК, в прошлом году получила 661,5 тыс. грн. зарплаты и 166 тыс. грн. пенсии. Остальные ее доходы составили 1,15 млн грн. Согласно декларации, она держит в банках 678 тыс. грн, $15,5 тыс. и 32,5 тыс. евро, а также имеет наличные сбережения — 15,2 млн грн и $160 тыс. Кроме того, семья Крупы владеет 16 домами и 40 земельными участками общей площадью 33,5 га.

Второе место по уровню доходов занимает руководитель Винницкого областного МСЭК Юлия Даниленко. Ее зарплата составила 221,5 тыс. грн, но другие доходы составили 2,5 млн грн. На банковских счетах у Даниленко 1 млн грн и 8,6 тыс. евро, а наличными сохраняет 150 тыс. грн. Семья владеет домом и четырьмя квартирами в Виннице, а также 25 земельными участками.

Третье место в списке занимает Владимир Решота из Львова, получивший 499 тыс. грн зарплаты и почти 4 млн грн других доходов. Семья Решоты имеет три квартиры и три земельных участка во Львове, а также автомобиль Toyota Venza.

Согласно обнародованным данным, среди других руководителей МСЭК выделяются:

Владимир Бондарь из Кировоградщины, задекларировавший 329,7 тыс. грн зарплаты и 1,3 млн грн наличных.

Александр Донец из Житомирской области, который получил 410 тыс. грн зарплаты и имеет $56,5 тыс. наличных.

Владимир Марунич из Центральной МСЭК задекларировал 322,5 тыс. грн. зарплаты и 500 тыс. грн. наличных.

Наталья Жгилева из Киевщины получила 398,9 тыс. грн зарплаты и ссудила $20 тыс. третьим лицам.

Татьяна Гончарова из Донецкой области, которая имеет 396,6 тыс. грн зарплаты и наличные сбережения в размере 520 тыс. грн.

Читайте на портале "Комментарии" — Согласно решениям Совета национальной безопасности и обороны и поручений Президента Украины правительство утвердило план по противодействию коррупции в сфере медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Премьер-министр Денис Шмигаль заявил о радикальном обновлении системы, в частности, ликвидации нынешних комиссий уже в этом году.