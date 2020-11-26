Миллиону украинцев раздадут по 8 тысяч гривен: кто может получить выплату

Вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что миллион украинцев могут получить помощь от государства в размере 8 тысяч гривен.

ФОТО: Из открытых источников

Чиновник отметил, что выплату могут получить сотрудники или ФЛП, если ее работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности, такую как розничная торговля, временное размещение, демонстрация кинофильмов, деятельность по обеспечению блюдами и напитками, деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений, деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

Михаил Федоров также подчеркнул, что анонсированная помощь будет выплачены единожды. Данную программу поддержки государства уже отправили на рассмотрение парламента.

К слову, получить выплату можно будет в мобильном приложении "Дия".

Как сообщали "Комментарии" ранее, предприниматели, которым ограничили работу из-за карантина, получат по две тысячи гривен на детей. Решение касается только тех, кто воспитывает детей возрастом до десяти лет. Все, кто хочет стать участником программы поддержки, должны обратить с заявлением до 15 декабря.

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